Chiajna a trimis Pandurii pe loc retrogradabil

Oficialii şi jucătorii Pandurilor au fost conectaţi la confruntarea Concordia Chiajna – ASA Târgu Mureş, partidă disputată vineri. Din nefericire, rezultatul înregistrat la finalul meciului nu i-a mulţumit pe gorjeni. Gazdele s-au impus cu 2-0, iar elevii lui Flavius Stoican sunt, din nou, pe loc retrogradabil. În aceste condiţii, fără a minimaliza importanţa meciului cu CSM Poli Iaşi, de luni, jocul din runda viitoare cu Chiajna devine vital pentru evitarea retrogradării. “Rămânerea în prima ligă depinde foarte mult de acel meci cu Chiajna, dar fiecare punct sau puncte din celelalte partide contează. Peste 50 % însă contează acel meci de la Chiajna”, a recunoscut antrenorul Flavius Stoican. Evident, reacţiile din cele două tabere au fost în raport cu rezultatul. Chiajna speră din nou, în timp ce mureşenii par retrogradaţi. “Șansele să ne salvăm sunt mult mai mici, dar noi jucăm până la capăt și vrem să obținem cât mai mult. Am stat foarte bine în teren, am avut și câteva acțiuni de poartă, dar în careu nu avem luciditatea și inspirația pentru a înscrie. Nu cred că există riscul ca acest club să dispară. S-au făcut investiții, s-au creat condiții bune și nu cred că se pune problema”, a declarat antrenorul de la ASA, Ionel Ganea. “Pentru noi a fost un meci de 6 puncte. Dacă am fi câștigat ne apropiam de Chiajna și de Pandurii, dar nu prea ne-a ieșit nimic. Atâta timp cât mai există șanse matematice…dar jocul nostru nu ne dă mari speranțe. Domnul Ganea a venit cu un plus ca atitudine, ca antrenamente…Dacă venea mai devreme era mult mai bine”, a spus şi jucătorul mureşenilor Andrei Ciolacu. “E o perioadă dificilă pentru noi, am luat prea puține puncte în acest play-out. Aici contează fiecare punct”, a declarat Răzvan Grădinaru de la Concordia. “Această victorie ne dă moral, dar nu liniștea. Trebuie neapărat să câștigăm cu Poli. Eram într-un blocaj, aveam ocazii meci de meci, dar nu înscriam. Ne pierdusem încrederea în noi. Ne propunem să scăpăm fără baraj, depinde acum de meciul cu Timișoara”, a precizat şi colegul său Marian Cristescu.

Alexa, eliminat!

Antrenorul de la Concordia, Dan Alexa, nu va sta pe bancă în meciul de la Severin, după ce a fost eliminat în partida cu ASA. Istoria se repetă, tehnicianul fiind în tribune şi la meciul tur cu Pandurii. Atunci echipa noastră s-a impus în deplasare, deci poate fi un semn bun…“Pentru noi a fost un meci decisiv, pentru că veneam după 10 meciuri fără victorie. Echipa era într-un blocaj, aveam teama de a construi. Am luptat, am jucat fiecare minge la maxim. Cred că Tg. Mureș nu mai are nicio șansă de a se salva, îmi pare rău pentru ei. Pentru noi campionatul a început azi, urmează două finale. Nu comentez decizia arbitrului de a mă elimina. Am depășit spațiul tehnic și meritam să fiu eliminat. Ar trebui să mă temperez mai mult. Am avut încrederea conducerii, foarte puține echipe din România mențin antrenorul după atâtea partide fără victorie”, a spus Alexa.

Cătălin Pasăre