Condescu a explicat “rocada” Grigoraş-Stoican

Preşedintele USMO, Marin Condescu, omul care l-a adus primul la Tg-Jiu pe Petre Grigoraş, consideră că fostul antrenor a greşit faţă de club. Condescu spune că a avut o discuţie amicală cu Petre Grigoraş, tehnician cu care nu exclude o nouă colaborare. Antrenorul a fost dat afară de la club din cauza comportamentului şi a acţiunilor sale, a declarat administratorul special Marin Golea. “Cred că trebuie să te desparţi de un om aşa cum ai făcut-o când te-ai reunit. Nu s-a ajuns la acest moment din vina celor de la Pandurii Tg-Jiu. Grigoraş anunţase, clar, că el nu vine pe 1.500 euro. Luni <a aruncat-o> că vrea, este clar că nu a prezentat încredere. Eu nu spun că el nu are merite pentru ce s-a întâmplat la Pandurii, dar este momentul de reconstrucţie în care antrenori consacraţi şi jucători care merită foarte mulţi bani nu pot să pornească în acest proiect. Sunt măsuri drastice, este ca şi chemarea la armată. Toţi jucători, în afară de cei care locuiesc în Tg-Jiu, vor sta la hotelul clubului. Eu am vorbit cu el ca şi prieten vechi. Nu trebuie să se întâmple unele lucruri pentru că nu ştii în viaţă când te întâlneşti din nou. Cei de la club spun că a avut un comportament care i-au făcut să-i desfacă acest contract pentru indisciplină, nu pentru altceva. Sunt fapte reprobabile, i-am spus că greşeşte şi o să se convingă după ce se linişteşte că aşa stau lucrurile”, a declarat Condescu.

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Pandurii spune că Stoican este omul potrivit pentru a-i ghida pe gorjeni în această perioadă delicată, iar “experienţa Dinamo”, l-a întărit în acest sens pe fostul jucător al Craiovei. Condescu a mai spus că Stoican va da un adevărat examen, care îl va propulsa în fotbalul românesc. “Flavius are nebunia pe care o avem şi noi, să încercăm ceva. E o aventură în care el are mai puţin de pierdut decât ar avea nişte antrenori consacraţi. Este la început de drum, este clar. La Dinamo a demonstrat că ştie să antreneze. S-a dus după aceea la Voluntari, fără să considere că aceea este o <retrogradare>, iar o nouă şansă pentru el eu cred că va duce la afirmarea deplină a lui pe prima scenă a fotbalului românesc. El a spus că nu vine pentru bani, acceptă cei 1.500 euro şi va locui în hotelul nostru de la stadion”.

Stoican a vorbit cu Grigoraş

În lumea fotbalului românesc antrenorii par să uite repede de rivalităţi. Deşi nu se pune problema de un “duel” între Grigoraş şi Stoican, cel din urmă s-a grăbit să-l sune pe fostul principal al Pandurilor. Grigoraş a găsit gestul unul corespunzător şi chiar l-a informat pe înlocuitorul său de situaţia de la echipă. “Am vorbit şi cu domnul Grigoraş. După ce a plecat dânsul de aici am avut o discuţie ca să-mi spună exact ce se întâmplă, pentru că sunt genul de om care nu poartă ură nimănui. Indiferent dacă am greşit, îmi cer scuze, şi strâng mână omului. I-am cerut domnului Grigoraş câteva detalii. Şi dumnealui mi-a spus câte ceva, inclusiv că este o perioadă foarte grea. I-am spus: <Ştiu nea Petre, merg înainte>”.

Vor să vândă jucători în vară

Marin Condescu este convins că fotbaliştii din actualul lot al Pandurilor vor avea timp să crească până la finalul sezonului. Preşedintele USMO a comparat situaţia cu momentul în care Pandurii “a fuzionat” cu Internaţional, de unde au provenit Vlad Chiricheş, Ousmane Viera sau Mihai Pintili. “Şi când am luat Internaţional Piteşti foarte mulţi erau la o vârstă la care lumea nu prea avea încredere, erau unii jucători care nu au avut posibilităţi. Erau Gabi Matei, Vlad Chiricheş, Dan Nistor. Atunci am făcut cea mai frumoasă echipă. La fel şi acum, obiectivul nostru este ca, după aceste 6 luni de zile, cel puţin doi-trei jucători să fie doriţi de alte echipe. Sunt şi jucători care nu pot să se desfăşoare la o anumită echipă, într-un anumit moment. Putem să luăm cazul Azdren Llullaku, cei de la Iaşi au vrut să scape de el, l-a luat Mediaş care promovase în prima divizie şi avea nevoie de jucători. În 6 luni de zile a devenit golgheterul României. Noi, din toţi aceşti jucători, sunt sigur că la sfârşitul lui iunie vom avea şi fotbalişti ofertaţi de alte echipe. Faptul că au venit la probe peste 40 de jucători arată că în fotbalul românesc încă domneşte minciuna cu salarii foarte mari, dar care nu se achită niciodată la timp. 70% din jucătorii din România sunt minţiţi astfel”, a mai spus Condescu.

Nu au fost bani pentru Pârvulescu

Fostul preşedinte executiv de la Pandurii, Eugen Pârvulescu, ar fi fost dorit la echipă, dar cheltuielile nu erau justificate. Condescu a declarat că Eugen Pârvulescu este un om care a realizat lucruri importante la Pandurii, o persoană pe care, în trecut, a vrut-o foarte mult la Tg-Jiu. De asemenea, fostul oficial al clubului dorea să se întoarcă “la fotbal” în această iarnă. “Sunt raţiuni financiare, lucrurile sunt clare din acest punct de vedere. Acum, în actuală structură, Robert Bălăeţ face faţă ca director sportiv la toate cerinţele. Orice nouă angajare reprezintă noi cheltuieli pe care trebuie să le faci. Eugen Pârvulescu a avut o contribuţiela formarea echipei frumoase care a fost. Prima dată eu m-am dus după el la Mediaş”. Condescu a mai spus că la Pandurii nu poate fi vorba despre împrumuturi. “Nu fac bine clubului, în momentul acesta dacă te împrumuţi adânceşti prăpastia. Doar creditorii conduc acum. Când faci deja noi împrumuri ei văd posibilitatea de a-şi recupera banii foarte departe”.

Cătălin Pasăre