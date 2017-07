Condescu dă înainte: “Readucem fanii la stadion”

Subiectul Pandurii rămâne interesant pentru presa naţională, deoarece incertitudinea şi nepăsarea sunt cuvintele de ordine la Târgu-Jiu. Dacă Marin Condescu rămâne încrezător că echipa va supravieţui, nimeni nu mişcă un deget pentru fotbal. În aşteptarea răspunsului de la TAS, echipa fanion a Gorjului ia în calcul ambele variante, şi se pregăteşte să revină în judeţ, la Motru. Aici ar urma să se joace meciurile de ligă secundă, deşi un material realizat de gsp.ro arată că stadionul municipal este într-o stare avansată de degradare. Evident, trebuie făcute investiţii în baza sportivă, dar din buzunarul cui? “Cosmetizăm puțin arena de acolo. E clar că se vede că nu s-a mai jucat de doi ani. Vestiarele, băile și gazonul sunt principalele ținte. Noi sperăm ca în 6 luni să ne mutăm pe noul stadion. Avantajul nostru față de Craiova este că noi avem suprafață de joc. Craiova nu o are. Noi am întreținut-o bine de tot. Termenul pentru ca noul stadion să fie gata era 1 iunie, dar noi credem că returul îl vom juca acolo. De asta am ales Motru. Dacă rămânem în Liga 1 mergem tot la Severin. Pentru Liga a 2-a mergem la Motru pentru a readuce fanii la stadion. Veți vedea că sub 1500 de oameni nu vom avea chiar și la Liga a 2-a”, a declarat Marin Condescu.

La Motru, echipa se poate pregăti şi pe terenul sintetic ce îi aparţine. În plus, această variantă ar fi mai puţin costisitoare decât Severinul. Terenul a fost construit şi amenajat de clubul Pandurii pentru grupele de copii şi juniori ale oraşului Motru, acesta fiind inaugurat în 2008, la un an după ce fusese realizat terenul sintetic de la Târgu-Jiu. După inaugurare, suprafaţa de joc a fost preluată în administrare de Primăria Municipiului Motru şi folosită atât de echipa Minerul, cât şi de grupele de copii şi juniori ale clubului. “Trebuie să recunoaștem că și costurile sunt ceva mai mici. Plus că am mai investit la Motru și am făcut un teren sintetic. Avem infrastructura pentru antrenamente acolo”, a spus Condescu.

Paradoxal, preşedintele USMO este convins că va câştiga la TAS, situaţie în care Pandurii va rămâne la Mehedinţi. “Am trimis actele la TAS, ei au anunțat Federația, iar cei de la FRF au cerut să aibă și ei un arbitru. S-a aprobat. Noi n-avem alocați bani să plătim pentru arbitrul nostru, o să-l plătească tot clubul. Depinde de rezultatul final, probabil vor plăti ei dacă vom câștiga. Până la 1 august avem un rezultat final. Pot să invoce că a început campionatul, OK, dar noi și despăgubirea dacă o primim este în regulă. Avram a scris în raportul lui că terenul a fost înghețat și că s-a aruncat cu sare pe gheață. Din momentul ăla, meciul nu trebuia să se mai joace”, a declarat Condescu.