Condescu, optimism debordant: “Vom câştiga meciul cu CFR”

Lui Marin Condescu îi prieşte revenirea la echipa de fotbal, iar lucrurile încep să se mişte la Pandurii. E clar că nu se mai poate vorbi de un anumit nivel de performanţă pentru ceva timp, dar situaţia devine mai limpede din punct de vedere sportiv. Administratorul special de la club, Marin Golea, a declarat că fotbaliştii care au evoluat cu Timişoara vor primi 350 euro pentru punctul scos. O altă veste bună este că jucătorii care s-au pregătit separat în ultima perioadă au revenit la antrenamente. Unguruşan, Grecu, Herea, Lazar şi Bunoza au acceptat să se pregătească sub comanda lui Petre Grigoraş, iar unii dintre ei ar putea fi pe teren, luni, în meciul cu CFR. Toate acestea l-au făcut pe Condescu să făcă declaraţii războinice înaintea partidei din Ardeal. Nostalgic, preşedintele USMO şi-a amintit că Pandurii a mai răsturnat, în trecut, calculele hârtiei. “Problemele de lot acum sunt rezolvate. Jucătorii se pot concentra pe partida pe care o vor avea la Cluj şi vă pot spune că vom câştiga acest meci. Am spus lucrul acesta şi cu 7-8 ani în urmă, când am bătut pentru prima dată Clujul pe terenul lor şi îmi aduc aminte că nimeni nu credea la Tg-Jiu că e posibilă o asemenea victorie!”, a declarat Condescu. Victoria gorjenilor este văzută însă ca o adevărată minune de către pariori. Cine se încumetă să mizeze pe formaţia vizitatoare în această rundă poate câştiga de cel puţin 10 ori banii puşi. CFR Cluj este singura echipă neînvinsă acasă în acest sezon, contabilizând 5 victorii şi 3 egaluri. De altfel, ardelenii s-ar afla la un singur punct de Steaua în clasament, dacă nu ar fi început campionatul cu o penalizare de 6 puncte. În plus, trupa lui Miriuţă vine după un succes foarte important, obţinut la începutul săptămânii în Ştefan cel Mare, unde a trecut de Dinamo cu 2-0. “Feroviarii” au a doua cea mai bună apărare din Liga I.

La doar 3 puncte de play-off

Pe de altă parte, întoarcerea unor jucători de bază în primul 11 ar putea să-i capaciteze şi pe restul pandurilor. Echipa gorjeană este la doar 3 puncte de ultimul loc care duce în play-off.

Deşi este foarte puţin probabil ca trupa din Tg-Jiu să ierneze în primele 6, o victorie la CFR Cluj ar readuce optimismul şi în tabăra fanilor. Până în iarnă, echipa lui Grigoraş mai joacă acasă cu FC Voluntari şi Gaz Metan Mediaş, iar după deplasarea de la Cluj mai merge la Steaua şi ASA Tg-Mureş. În 2017 se mai joacă 5 etape din sezonul regulat.

Şi Răducan aşteaptă iarna

Fostul preşedintele al Pandurilor, Narcis Răducan, şi-a început turul de forţă la televiziunile centrale. După o săptămână de linişte, acesta a vorbit pentru prima oară despre despărţirea de clubul gorjean. Chiar şi Răducan a admis că pentru panduri e importantă gestionarea situaţiei până în iarnă, când va fi conceput şi un nou plan de bătaie. Rămas fără angajament, fostul conducător de la Tg-Jiu îşi va căuta o echipă tot în 2017.

“Am încheiat conturile, amiabil, cu Pandurii. Situația e critică. Echipa mai are în componență jucători care pot câștiga puncte, dar și-a pierdut starea propice. Pentru Pandurii e important să ajungă până în iarnă, pentru a-și aduna forțele. Eu voi sta până în iarnă, vreau să stau lângă familie, și din retur vom vedea. Cu siguranță îmi voi găsi ceva aproape de casă”, a declarat Răducan.

Grigoraş e rezervat

După meciul cu Timişoara, Petre Grigoraş s-a arătat mai degrabă dezamăgit de situaţia de la club. Evident încă există o stare de iritabilitate la Pandurii, iar jucătorii nu sunt de blamat dacă “dezertează”. Antrenorul a arătat cu degetul şi spre tribune: “Am început campionatul clar cu gândul de a ne califica în play-off, şi sunt convins că dacă nu ar fi fost atâtea probleme, echipa asta se îndrepta cu paşi mari spre obiectiv. Sunt jucători care au venit în vară şi nu au luat niciun ban, şi îi mai înjură şi cunoscuţi din tribună. Din iarnă nu se prevede că va fi ceva foarte bun, poate se gândesc să nu mai rişte. Normal că este o stare de nervozitate, şi poţi şi tu să ai reacţii puţin mai vehemente. Ceea ce s-a întâmplat este ruşinos şi nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Clasament

1 FC Steaua Bucureşti 16 22-11 33

2 CS U Craiova 16 23-16 30

3 Gaz Metan Mediaş 16 21-17 27

4 F.C. Viitorul 16 19-17 27

5 CFR 1907 Cluj 16 28-12 26*

6 Dinamo Bucureşti 16 26-19 23

7 F.C. Botosani 16 23-17 23

8 FC Voluntari 16 22-22 21

9 Pandurii Tg-Jiu 16 17-20 20

10 Astra Giurgiu 16 16-20 20

11 Concordia 16 8-18 16

12 CSM Poli Iași 16 13-19 13

13 ASA Tg-Mureş 16 12-29 3**

14 Poli Timișoara 16 16-29 1***

* Echipă penalizată cu 6 puncte

** Echipă penalizată cu 6 puncte

*** Echipă penalizată cu 14 puncte

Cătălin Pasăre