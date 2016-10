Condescu spune că va muta Pandurii la Motru!

Fostul preşedinte al Clubului Pandurii Tg-Jiu, Marin Condescu, a declarat că nu s-a întors la club într-o funcţie de conducere, ci doar ca unul dintre principalii creditori. Cu toate acestea, Condescu a spus că este gata să rezolve problemele financiare ale echipei de fotbal, precizând că în fruntea clubului trebuia pus şi un om care să se ocupe strict de finanţe. “Eu m-am întors la Pandurii mai ales în calitate de creditor, dar nu fac acte de caritate. Într-adevăr, am bani de primit, am fost de acord acum cu insolvenţa pentru că este singura soluţie, dar nu sunt de acord cu falimentul. Nu îmi doresc să revin la conducere la Pandurii, ci vreau să îmi recuperez banii împrumutaţi. Când am plecat, am lăsat clubul în cont cu 3,5 milioane euro fără drepturile tv încasate, pentru că acelea au venit după. Pe mine m-au reţinut 24 de ore, în noiembrie 2013, şi, în trei ani de zile, acest club a ajuns pe minus cu 3 milioane de euro. Nu ştiu unde au dispărut banii, dar nu trebuie să dăm vina pe Narcis Răducan. Eu i-am spus acum că el nu avea ce să caute în Consiliul de Administraţie al clubului pentru că acolo sunt aleşi doar reprezentanţii asociaţilor. Cu atât mai grav e că l-au pus preşedinte al Consiliului de Administraţie, când el trebuia să rămână doar preşedinte la club, aşa cum ar trebui să fie, şi să răspundă doar de performanţa sportivă. Şi de performanţe manageriale trebuia să se ocupe Preşedintele CA”, a spus Condescu.

Condescu a adăugat că Pandurii ar putea ieşi din insolvenţă într-un an, dar şi că echipa a fost înstrăinată prin plecarea la Severin: “Insolvenţa nu este un lucru rău şi poate salva acum Pandurii. Dacă vom avea înţelepciunea necesară, într-un an de zile vom scoate echipa din insolvenţă. Cel mai grav lucru care s-a întâmplat este că am înstrăinat echipa de oamenii de aici. Cea mai mare greşeală este că s-a dus echipa la Severin, pentru că se putea juca la Motru cu 2-3.000 de spectatori. Eu, dacă mă întorc la Pandurii, în oricare dintre structurile de conducere, din primăvară aduc Pandurii la Motru. Şi vom juca la Motru până se va finaliza stadionul nou”.

Fostul preşedinte spune că a salvat deja Pandurii de la depunctare, referindu-se la litigiul câştigat de Erico da Silva: “Eu mă voi ocupa să fac rost de resurse financiare pentru ca echipa să treacă această perioadă grea. Pot să fac asta, am şi soluţii. M-am întâlnit deja cu toţi jucătorii şi antrenorii, la masă, şi au spus că nu au nevoie de nicio dovadă scrisă, ci doar de promisiunea mea că lucrurile vor merge bine. Dacă zilele acestea nu aş fi negociat cu unul dintre jucătorii care au de luat bani de la Pandurii, pe cuvântul meu a mers şi acesta, Pandurii era deja depunctată pentru că avea termen limită”.

Cătălin Pasăre