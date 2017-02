Craiova alunecă spre play-out! “Suntem cu moralul la pământ”

Universitatea Craiova a pierdut 3 meciuri consecutive în Liga 1 şi tremură serios pentru un loc de play-off. În mod normal, oltenilor le-ar ajunge şi un egal în meciul din ultima etapă cu Gaz Metan Mediaş, dar echipa lui Mulţescu a arătat probleme mari în defensivă în ultimele jocuri. Îngrijorător este că “juveţii” nu par să se descurce sub presiune în acest moment, iar partida cu ardelenii va fi programată departe de casă.

Filmul meciului

Min. 6: Gol Dinamo! După un început mai bun al Craiovei, Nemec deschide scorul, profitând de lejeritatea lui Kelic.

Min.14: Gol Dinamo! Doljenii sunt surprinşi pe contraatac, iar Nemec fructifică o acţiune la care au mai participat Nistor şi Palic.

Min. 29: Fază rar întâlnită pe stadioane! Craiova are 3 bare în numai un minut după şuturile lui Ivan, Băluţă şi devierea lui Romera.

Min. 56: Hanca ratează singur cu Mingote, după o pasă excelentă a lui Nemec.

Min. 73: Gol Craiova! Gustavo obţine un penalti, Ivan trage slab de la punctul cu var, dar brazilianul este pe fază şi înscrie după ce Penedo respinsese în faţă.

Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova: 2-1 (2-0)

Stadion: National Arena, spectatori: 10.500

Au marcat: Nemec 6`, 14` / Gustavo 73`

Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, Filip – Busuladzic, Nistor – Hanca, Palic (60` Mahlangu), Bumba (66` Bawab) – Nemec (77` Oliva). Rezerve: I. Popescu, Popa, Dudea, Maric. Antrenor: Cosmin Contra

Universitatea: Mingote – Briceag, Popov, Kelic (46` Barthe), Bucurică – Mateiu (24` Gustavo), Zlatinski, Băluță – Ivan, Măzărache (75` N. Rocha), Bancu. Rezerve: Calancea, Fajic, Madson, Manea. Antrenor: Gheorghe Mulțescu

Arbitri: Istvan Kovacs – Ovidiu Artene, Alexandru Cerei. Rezervă: Robert Dumitru

Defensiva oltenilor, călcâiul lui Ahile

Craiova nu a putut alinia formula standard în apărare, şi asta s-a văzut din plin. Antrenorul Gheorghe Mulţescu a făcut declaraţii ciudate după meci şi a recunoscut că planurile i-au fost date peste cap în mai multe momente. Acka l-a anunţat târziu că nu poate juca, iar Kelic a ieşit după pauză. “Kelic m-a încurcat total. Mi-a spus că e accidentat și că nu mai poate să iasă. Așa se comportă unii jucători, inițial îl schimbasem pe Măzărache cu Nuno Rocha. Unii dintre jucători au început să mă dezamăgească. Acka mi-a zis târziu, înainte de joc, că e accidentat”, a spus Mulțescu. În ciuda eşecului, antrenorul oaspeţilor a declarat că meciul a fost unul viu, de o calitate superioară. “A fost meciul cu ritmul cel mai bun din tot campionatul. Ambele echipe au fost preocupate să atace. Jocul s-a schimbat după mutările pe care le-am făcut, din păcate ratările ne-au privat de cel puțin un punct. Arbitrul a fost total pe dinafară, a permis jocul foarte dur al lui Dinamo în primele 30 de minute. Meciul a fost foarte disputat, meritam un punct, dar puteam şi să întoarcem jocul. I-a lăsat să tragă de timp, a fost bătaie de joc. Asta e!”.

Îşi revin cu Mediaş?

Semnalele de alarmă trase de Gheorghe Mulţescu nu i-au trezit, se pare, pe elevii săi. Craiova merge din eşec în eşec, iar un pas greşit în ultima rundă din sezonul regulat ar putea însemna dezastrul pentru alb-albaştri. “Eu spun de o lună că sunt îngrijorat pentru play-off. Mai am o etapă în care să câștigăm. Nu am fost dominați total în ultimele meciuri, dar am avut meciuri grele, cu echipe foarte bune. Urmează un meci decisiv pentru noi, am înțeles că luni se decide unde vom juca”, a spus tehnicianul. Căpitanul Craiovei, Andrei Ivan, s-a zbătut mult în meciul cu “câinii”, dar nu a avut multe reuşite. Tânărul atacant a declarat că moralul “juveţilor” este foarte afectat, dar aceştia vor face orice pentru a merge în primele 6.

“Am luat gol foarte repede, ne-au dominat în prima repriză. Noi am dominat total în repriza secundă, dar fotbalul se joacă pe goluri. Noi am dat într-o fază trei bare, cred că am avut ghinion. Zlatinski bate de obicei penalty, dar am vrut să dau eu și asta a fost. Suntem cu moralul la pământ, sunt foarte supărat și sperăm să câștigăm cu Gaz Metan. Trebuie să ne revenim până săptămâna următoare pentru că avem un meci capital. Nici nu vreau să mă gândesc că nu vom intra în play-off. O să ne dăm viața pe teren să câștigăm cu Mediaș”, a spus Ivan.

Cu două puncte în spatele Craiovei, antrenorul dinamoviştilor, Cosmin Contra, este conştient că lupta pentru primele 6 este încă deschisă. Cu toate acestea, noul tehnician s-a declarat mulţumit de jocul prestat de elevii săi. “Îi felicit, au dat totul, am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători tehnici, care pun probleme. Băieții au răspuns, au suferit, am avut și noroc. Ăsta e Dinamo pe care mi-l doresc, agresiv! Dinamo a arătat altfel, se vede un Dinamo cu spirit, de aici putem să muncim, să avem liniște, să îmbunătățim lucrurile”.

Cătălin Pasăre