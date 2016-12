Craiova caută jucători experimentaţi

Cele mai multe echipe care au şanse la play-off se vor întări în cea de-a doua parte a sezonului, iar Universitatea are în plan acelaşi lucru. Preşedintele Craiovei, Marcel Popescu, a declarat, într-un interviu acordat gds.ro, că şi-ar dori mai mulţi fotbalişti cu experienţă la echipă. Oficialul din Bănie a recunoscut că trupa pe care o conduce nu se poate lăuda cu mari realizări la capitolul transferuri. “Acuzele că nu au venit jucători de valoare sunt justificate, pentru că noi nu puteam nici să transferăm și nici să împrumutăm. Piața se golise și am luat ce am mai găsit. Încercăm să aducem fotbaliști de valoare, titulari, eventual să dublăm și posturile. Nu este ușor în iarnă, pentru că nimeni nu-ți dă ceea ce lui îi folosește, dar trebuie să «rupem» de undeva. Cu siguranță, vor veni jucători și vom fi mai puternici, pentru că avem un lot subțire și trebuie să o recunoaștem. Faptul că au strălucit Vlădoiu, Manea, Screciu sau Ivan ne bucură, Academia produce, dar este o condiție necesară, nu și suficientă. Trebuie să avem și jucători cu experiență. Cât de mult a însemnat pentru noi accidentarea lui Madson. Sunt câteva piese care, dacă cineva le scoate din dispozitiv, avem mari probleme. Acka, Zlatinski sunt și ei jucători greu de înlocuit. Pentru CS Universitatea este important să aducă jucători care să «ardă» de dorința de a juca pentru clubul ăsta”. Popescu a explicat, pentru aceeaşi sursă, care este reţeta transferurilor în Liga I. “Fotbaliștii din afară, în ultimii ani, au schimbat ierarhia fotbalului românesc. Echipele care se organizează bine și au un scouting competent pot accesa jucători interesanți din afară, dar ideal ar fi să fie dintr-o zonă monolingvistică și monoculturală. Așa a făcut CFR-ul, când a probat că cultura fotbalistică a nordicilor nu este compatibilă cu România. Aici au mers balcanicii, sârbii, bulgarii și au mai mers latinii, dar nu poți să-i accesezi pe toți, pentru că același jucător, dacă îl iei din Franța, Spania sau Belgia, te «arde» la mâini. Din Portugalia, jucătorii pot fi aduși în România pentru că devii atractiv financiar, cu excepția celor de la Porto, Sporting, Benfica și Braga, unde este un alt nivel de salarizare”.

Popescu a mai spus că actualul lot al “Ştiintei” începe să vibreze pe ritmuri olteneşti. Fotbaliştii au conştientizat că dacă ocupă o treaptă superioară a clasamentului vor fi urmaţi de un număr tot mai mare de fani, iar această zonă este cea mai «fierbinte» din ţară. “Eu i-am felicitat pe băieți. I-am văzut neîncrezători că pot schimba ierarhiile, departe de spiritul Craiovei, iar în momentul în care am jucat la Severin cu Dinamo și au văzut ce se întâmplă a fost o schimbare fundamentală. În momentul când am jucat la Steaua și au văzut că vin după ei la București 2.000 de suporteri, mulți dintre jucătorii pe care i-am găsit vara trecută simt cu totul altceva. Faptul că spiritul Craiovei renaște prin ei, actuala generație, mă determină să spun fără nici un fel de rezervă: Craiova va fi din nou o forță!”

Cătălin Pasăre