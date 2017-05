Craiova dă semne de revenire

Universitatea Craiova a câştigat în stil de mare echipă la Cluj, un succes pe care doar suporterii cei mai fanatici îl anticipau după fiascoul din Cupa României. Mai mult, vârful “juveţilor”, Andrei Ivan, a reuşit o dublă (30`, 76`), iar Zlatinski şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor (`44). Prin acest succes, formaţia din Bănie încă mai speră la podium, iar victoria din Gruia le-ar putea da doljenilor un moral bun, inclusiv pentru returul cu Volunari. “Am avut doar două zile la dispoziție să ne refacem. Am umblat mult la mentalul jucătorilor în această perioadă. A fost un accident acel meci de Cupă cu Voluntari. Ne-am revenit repede și am jucat azi la fel cum am făcut-o și în trecut. A fost un meci bun pentru noi cu CFR Cluj, ne creează o stare de spirit mai bună pentru viitor. Ivan și-a schimbat atitudinea, a fost disciplinat tactic. Le-am spus jucătorilor mei după eșecul cu Voluntari că voi pleca, dacă ei nu revin la atitudinea pe care au arătat-o în prima parte a sezonului. Sunt ridicoli când ne acuză că nu jucăm la fel cu toate adversarele. Obiectivul de bază e să ne calificăm în finala Cupei”, a spus Gheorghe Mulțescu la Dolce Sport. Absent în partida din Cupă, Alexandru Băluţă s-a declarat fericit că oaspeţii şi-au luat revanşa după eşecul de la Piteşti. În tur, CFR a speculat toate oportunităţile avute, şi s-a impus cu 4-1. “Am avut multe reușite în acest meci, multe contraatacuri care au mers bine. Ne-am mobilizat, mă bucur că am luat cele trei puncte. Ne-am răzbunat pentru acel eșec umilitor din tur. Suporterii sunt în continuare lângă noi. M-aș bucura ca nea Gigi să rămână. Și datorită lui am ajuns în play-off. Am jucat la fel cu toate echipele, nu vrem să avantajăm pe nimeni” a precizat Băluță. Banderola a revenit, din nou, pe braţul lui Andrei Ivan, iar acest lucru l-a motivat suplimentar pe jucătorul de profil ofensiv. Ivan, care a marcat şi în runda precedentă în faţa lui Dinamo, a recunoscut că postura de căpitan îl motivează suplimentar. “Sunt fericit că am câștigat. Arbitrajul a fost foarte bun. Nu contează la cine este banderola, important e să câștige echipa. Este adevărat, am mai multă responsabilitate în teren, s-a văzut și azi. Vrem să câștigăm și cu Viitorul, și cu Steaua. Nu ne dăm la o parte cum au spus ce-i de la Dinamo. Ne-au deranjat ce au spus. Noi suntem Universitatea Craiova și ne batem cu orice echipă”.

Cătălin Pasăre