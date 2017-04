Craiova încă se resimte după meciul cu Dinamo

Duelul cu dinamoviştii din ultima rundă i-a iritat pe craioveni. Rezultatul obţinut poate fi considerat cel mult satisfăcător, iar declaraţiile de prost gust făcute de Cosmin Contra nu i-au lăsat indiferenţi pe oficialii doljenilor. Preşedintele “juveţilor”, Marcel Popescu, a declarat că antrenorul dinamovist ar merita suspendat pentru cele spuse. Contra a sugerat, printr-un limbaj de mahala, că Universitatea ar fi cedat intenţionat meciul cu FCSB. “În prima repriză a meciului de la Severin, FCSB nu a intrat în careul nostru. Am avut cinci ocazii clare, am vrut să câștigăm. Și așa vor sta lucrurile și în ultima etapă, ne dorim să câștigăm la București, cu FCSB. Universitatea Craiova nu stă capră, așa cum vorbesc academic cei de la Dinamo. Comisia de Etică se poate autosesiza. Între cluburi trebuie să existe relații de respect, să scoatem cuvinte gen «capră, jeguri» din vocabular. Universitatea Craiova este acuzată de Dinamo că ar face jocurile cuiva. Faptul că ni se pune la îndoială buna credință mă surprinde. Noi vom face întotdeauna politica clubului nostru, ce are în vedere marea performanță și un joc cât mai spectaculos, astfel încât să ne câștigăm publicul”, a spus Popescu. Surprins de reacţia lui Contra s-a declarat şi antrenorul Gheorghe Mulţescu: “M-au supărat declarațiile dinamoviștilor, Contra nu avea voie să facă asemenea declarații vizavi de mine. Nu am câștigat eu campionate, dar nimeni nu poate să pună la îndoială corectitudinea mea. M-a jignit profund. Păi dacă nu voiam să învingem cum poate explica jocul ofensiv din prima repriză în meciul cu Steaua?”

Mateiu, penalizat drastic

Cartonaşul roşu văzut de Alexandru Mateiu în meciul cu Dinamo a fost aspru sancţionat, de către FRF. Nu numai că Mateiu a fost ars la buzunare, dar împotriva sa a fost dictată o suspendare, de trei etape. Pe de altă parte, Hristo Zlatinski a primit un meci de suspendare după ce a văzut de două ori cartonaşul galben, tot în partida cu “câinii”. Aşadar, bulgarul va avea drept de joc cu CFR Cluj, după ce şi-a ispăşit pedeapsa în Cupa României. “În baza art. 63.1.g + art. 63.2.1 din Regulamentul Disciplinar se sancționează jucătorul Zlatinski Hristo (CSU Craiova) cu suspendare pentru un joc și o penalitate de 740 lei. În baza art. 63.1.b + 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Mateiu Alexandru (CSU Craiova) cu suspendare pentru trei jocuri și o penalitate de 5.000 lei”, scrie lpf.ro. Clubul a anunţat că va face apel în cazul lui Alex Mateiu, sperând să i se “taie” o etapă de suspendare.

Cătălin Pasăre