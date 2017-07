Craiova se întoarce din Austria cu înfrângeri pe linie!

Universitatea Craiova a pierdut şi ultimul joc programat în stagiul de pregătire din Austria. Formaţia alb-albastră a fost învinsă de Dinamo Kiev, scor 2-0. Ambele goluri ale formaţiei ucrainiene au venit după pauză, fiind înscrise de Mbokani (`68) şi căpitanul Yarmolenko (`75). Cea mai mare ocazie a doljenilor a fost irosită de Băluţă, înainte ca tabela să fie schimbată. Mijlocaşul nu a putut finaliza un contraatac bun al “juveţilor” şi a şutat puţin pe lângă poartă (`55). Meciul s-a disputat pe Silberstadt-Arena, din Schwaz, şi a fost al patrulea eşec, din patru posibile, înregistrat de elevii lui Devis Mangia. Craiova a mai fost învinsă în Austria de CSKA Sofia (2-4), Ludogorets (0-1), şi FC Ufa (1-2). Universitatea se va mai antrena doar vineri peste hotare, iar apoi va reveni acasă.

Mangia: “Echipa nu este completă”

Antrenorul italian al Craiovei a avut un discurs similar şi după această înfrângere. Mangia a precizat că încă aşteaptă întăriri, iar adversarul întâlnit a fost unul puternic şi experimentat. Craiova are un lot subţire, iar startul sezonului bate la uşă. “Dinamo Kiev este o echipă foarte bună, o echipă cu adevărat puternică, care în fiecare an se clasează pe primele locuri în campionatul Ucrainei. Este o echipă cu o structură fizică superioară, iar când spun asta nu mă refer la pregătirea fizică, ci la structură. Concluzia este că a fost un antrenament bun, dar este clar că încă mai avem de lucrat. Echipa în acest moment nu este completă. În ciuda rezultatelor, am lucrat foarte bine în ultimele zile, însă trebuie să avem răbdare și să continuăm să lucrăm la fel de mult. Când vor începe meciurile oficiale vom face o evaluare și vom vedea cine este pregătit pentru prima echipă”. Noua achiziţie a “Ştiinţei”, Cristi Bărbuţi, speră că succesele vor veni în jocurile oficiale: “A fost un meci greu, cu o echipă foarte bună. Nu am reușit să câștigăm, dar eu sper că victoriile vor veni în campionat. Cred că m-am pregătit bine în acest cantonament. Sper ca acest lucru să se vadă în teren, și în campionat să fiu la nivel maxim, să dau tot ce pot”.

Universitatea Craiova – Dinamo Kiev: 0 – 2

Devis Mangia s-a bazat pe următoarea formulă: Calancea –Dimitrov, Barthe, Kelic, Briceag –Screciu, Zlatinski –Băluță, Gustavo, Bancu –Ivan

Pe parcursul reprizei a doua au mai fost introduși pe gazon Roman, Bărbuț, Buzan și Burlacu.

Calancea: “Nu au contat rezultatele”

Portarul titular din sezonul trecut, Nicolai Calancea, a declarat că alb-albaştrii nu au urmărit să obţină victorii pe pământ austriac, ci mai degrabă să respecte indicaţiile tactice pe care le-a impus noul antrenor.

“A fost un cantonament destul de lung, destul de greu. Sper că ne-am făcut treaba cât mai bine, dar, din păcate, nu am reușit să scoatem nici o victorie sau un egal. Noi ne-am văzut în mare parte de starea noastră fizică, cât și să punem la punct cu noul antrenor pozițiile tactice în teren. Din acest motiv, nu au contat pentru noi toate rezultatele ca să jucăm la victorie. În primul rând, ne-am uitat să jucăm tactic bine ceea ce ne cere antrenorul. Ne-am pregătit la maxim și sper să facem meciuri și mai bune. După o pauză de trei săptămâni sper că ne-am revenit la starea fizică optimă, şi vom face un campionat mai bun ca anul trecut”, a spus Calancea pentru csuc.ro.

Se trage programul!

Vineri, începând cu ora 12.30, va avea loc la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal tragerea la sorţi a programului sezonului 2017-2018 din Liga 1. Noul sezon competițional va debuta la sfârșitul săptămânii viitoare (15 sau 16 iulie) şi se va încheia pe 3 iunie 2018.