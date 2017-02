Craiovenii nu vor să piardă încă un derbi: “Depindem doar de noi”

După două eşecuri consecutive, Universitatea şi-a complicat finalul de campionat. Formaţia din Bănie mai are nevoie de un punct pentru a se califica matematic în primele 6, dar craiovenii au două confruntări dificile rămase din sezonul regulat. Primul meci va avea loc la Bucureşti, cu Dinamo, iar dacă nu reuşeşte să smulgă măcar un punct, trupa lui Mulţescu ar putea juca în afara Craiovei partida cu Mediaş. “Calificarea în play-off este în pericol. Mai sunt două etape şi socotelile sunt foarte fixe. Speram să intrăm în play-off mai devreme, chiar înainte de întreruperea campionatului, numai că am pierdut nişte puncte”, a spus tehnicianul oltenilor. Presiunea poate să-şi spună cuvântul în partida de sâmbătă şi din cauza faptului că Universitatea a mai pierdut un derbi acum o săptămână. Atunci doljenii au fost învinşi de Steaua (1-2), asta deşi au controlat prima repriză.

“Meciul cu Steaua este istorie, ne concentrăm acum numai pe partida cu Dinamo, care a devenit decisivă pentru accederea în play-off. Dinamo este o echipă puternică, periculoasă, care poată să bată pe oricine, dar şi să piardă cu oricine.

Suntem avizaţi şi o să încercăm să ne luăm toate măsurile ca să nu avem surprize neplăcute. Nu vor fi schimbări masive în echipă faţă de meciul cu Steaua, dar am pregătit câteva sisteme de joc şi câteva modificări. La fel ca şi noi, şi cei de la Dinamo au jucători foarte rapizi şi tehnici, va fi un meci echilibrat, un joc la limită. Oricine poate să câştige. Toată lumea a văzut că Dinamo a avut nişte probleme în apărare la ocaziile celor de la Botoşani, în schimb au avut nişte contraatacuri periculoase. Deci au şi lucruri bune şi unele mai puţin bune”, a mai spus Mulţescu. Preşedintele Universităţii, Marcel Popescu, este încrezător în şansele formaţiei alb-albastre de a rămâne în partea superioară a clasamentului. Oficialul din Bănie a declarat că doljenii au “luxul” de a nu depinde de alte rezultate.

“Ca să ne calificăm acolo nu depindem de alţii. Depindem doar de noi. În schimb, Dinamo depinde de alţii, chiar dacă va câştiga toate meciurile nu e sigură de calificarea în play-off. Noi dacă luăm trei puncte din cele şase puse în joc atunci suntem sigur în play-off. Noi jucăm şi pe mâna noastră câştigăm, nu pe a altora”, a spus Popescu.

Oltenii în număr mare pe Naţional Arena

Jocul de sâmbătă este programat la ora 20.30, iar peste 1.000 de fani ai “Ştiinţei” şi-au anunţat prezenţa la partida de pe Arena Naţională. Clubul a pus la dispoziţie 5 autocare pentru această deplasare.“Sper ca suporterii să fie alături de noi, să ne sprijine în momentele grele. E momentul ca împreună cu ei să realizăm prima parte a visului, să ne ducem în play-off, acolo unde va fi altă stare de spirit. Acum suntem un pic grijulii, ne interesează un joc pragmatic şi să câştigăm”, a explicat Mulţescu.

Marius Briceag va reveni în banda dreaptă a apărării, deoarece bulgarul Radoslav Dimitrov este suspendat. Briceag şi Bucurică vor fi fundaşi laterali ai Craiovei în această deplasare “Va fi un meci foarte greu, Dinamo are jucători de calitate, care pot face diferența. Pentru noi este o partidă foarte importantă, trebuie nu le dăm ocazia să marcheze și noi să ne apropiem victoria. Ne dorim să câștigăm, vom face tot posibilul să învingem Dinamo pe Național Arena. Nu trebuie să ratăm intrarea în play-off”, a spus Briceag.

Săndoi mai crede în titlu

Fostul antrenor al Universităţii, Emil Săndoi, încă speră ca “juveţii” să ridice un trofeu la finalul sezonului. Deşi elevii lui Mulţescu nu au pătruns încă în play-off, fostul fundaş de la Craiova şi-a păstrat optimismul. “A fost o perioadă mai proastă, dar nu pot vorbi de o serie negativă. Meciul de la Botoșani s-a pierdut din cauza terenului care n-a fost teren! Universitatea nu este o echipă de contact fizic. Noi avem jucători tehnici. Referitor la Steaua, noi trebuia să conducem detașat la pauză. A fost o înfrângere nedreaptă. Trebuie să creadă în puterea lor. Să simtă că au o șansă extraordinară să realizeze o mare performanță în primăvară… să devină campioni!”, a spus Săndoi. Acesta a mai declarat, pentru site-ul oficial al clubului, că se aşteaptă ca suporterii să o poarte pe Craiova spre victorie. “Sper să văd o mare alb-albastră pe Arena Națională! Vor fi în joc orgolii. Cred însă că Dinamo este disperată! Situația este complicată pentru dinamoviști. Au doar varianta victoriei. Noi suntem 95% calificați în play-off. În tur, am câștigat cu 2-1, iar în sezonul trecut am învins cu 3-0. Suntem peste Dinamo! Nu văd cum să ratăm podiumul la finalul campionatului! Și simt că putem face eventul! Ar fi fantastic, după 26 de ani!”.

Cătălin Pasăre