Craiovenii, rezervaţi în ceea ce priveşte titlu: “Nu avem încă experiența necesară”

Înfrângerea cu Astra Giurgiu i-a pus pe gânduri pe jucătorii lui Gigi Mulţescu. Deşi au căzut de acord că fosta campioană a câştigat dintr-un penalti inventat, “juveţii” au recunoscut că nu au strălucit în meciul de la Severin. Căpitanul Bogdan Vătăjelu a declarat că “Ştiinta” nu este încă învăţată să joace pentru obiective măreţe. “Suntem supărați că nu am fructificat ocaziile pe care le-am avut. Am mai avut meciuri din acestea, cu presiune, să trecem pe primul loc, dar cred că nu avem încă experiența necesară să jucăm cu o astfel de presiune. Valoare avem, dar încă nu avem experiență în sensul ăsta și ne pare rău, pentru că luam o opțiune serioasă pentru play-off”, a spus fundaşul lateral. “Steaua a pierdut, noi ne-am dorit mult să câștigăm cu Astra și să fim acolo sus. Poate din prea multă dorință am făcut unele greșeli care ne-au costat meciul”, a admis şi Stephane Acka. “Poate a fost o presiune. De fiecare dată când am avut ocazia să egalăm Steaua, să fim acolo peste ei, ne-am încurcat. Am încercat să facem tot ce a depins de noi, dar din păcate nu a ieşit”, a adăugat şi Nicuşor Bancu. Singurul fotbalist mai războinic a fost Andrei Ivan. Atacantul, care nu a jucat duminică, a declarat că Universitatea poate bate pe oricine: “Am ratat ocazia să fim acolo, pe primul loc cu Steaua, dar mai sunt atâtea etape, avem şi play-off-ul, şi vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla. Avem puterea să ne batem cu orice echipă, de asta jucăm, să ieşim pe locul I”.

Cătălin Pasăre