Craiovenii s-au reunit: “Să intrăm în play-off, apoi ne gândim și la titlu”

CS Universitatea Craiova s-a reunit în Bănie fără antrenorul principal Gheorghe Mulţescu, rămas la Bucureşti pentru a negocia anumite transferuri. Prima şedinţă de pregătire din 2017 a fost condusă de către secunzii Daniel Timofte și Cătălin Mulțescu. Singurele noutăţi ale “juveţilor” au fost Stephan Leonard Drăghici, jucător pe care craiovenii l-au luat în toamnă de la Şcoala de Fotbal Ardealul şi l-au lăsat împrumut la CSM Rm. Vâlcea, dar şi fostul pandur Pedro Mingote, ultima oară la ASA Tg-Mureș. Drăghici este un mijlocaş ofensiv care va împlini la sfârşitul acestei luni 19 ani, fiind considerat un jucător cu mare potenţial. Cât despre Mingote, deşi nu a fost încă prezentat oficial, acesta a venit pentru a fi dublura lui Calancea, Mulţescu mizând pe experienţă în partea a doua a sezonului. Calancea, Rocha, Kay, Madson şi Rambe vor face joncțiunea cu lotul la București. Oltenii vor efectua vizita medicală, iar vineri, 6 ianuarie, delegația craiovenilor va zbura spre Malta, acolo unde va sta până pe 27 ianuarie. Preşedintele Universităţii, Marcel Popescu a confirmat că Ştiinţa îşi mai doreşte cel puţin două transferuri. “Din punctul meu de vedere, Mingote este jucătorul nostru, iar cu Bucurică rămâne să mai purtăm o discuţie pentru că a fost plecat din ţară în ultimele zile. Cu totul vor fi, probabil, vreo patru jucători noi. Pe lângă cei amintiţi mai sunt doi jucători străini pe care îi vrem, din România şi din străinătate. Cu Bud am discutat, e adevărat, dar nu ne putem ridica la oferta făcută de irakieni. Cristi şi-ar fi dorit să vină la noi”, a precizat Popescu, conform DigiSport. Oficialul doljenilor a mai spus că titlul nu este un vis imposibil. “Dacă îți dorești ceva șansele de a se împlini cresc. Vrem să facem un retur mai bun decât prima parte a campionatului. Asta înseamnă un plus de responsabilitate, de echilibru. Cu cât o pregătim mai bine cu atât șansele noastre să fim mai eficienți sau spectaculoși sporesc. Pentru asta vom mai face trei – patru transferuri pentru că trebuie să fim mai puternici. Nu luăm de dragul de a fi mai mulți, ne interesează calitatea, nu cantitatea”. Alexandru Mateiu, mijlocaşul Craiovei revenit în lot la sfârşitul anului, este pe aceeaşi lungime de undă. Totuşi, acesta a precizat că formaţia sa trebuie să pătrundă mai întâi în play-off, iar apoi să amortizeze plecarea lui Vătăjelu. “Vrem să ne clasăm cât mai sus, să scoatem maxim din fiecare meci. Important este să intrăm în play-off, apoi ne gândim și la titlu. Nu este un vis imposibil, avem un lot bun, iar dacă vom aborda fiecare meci la victorie avem șanse și la locul 1. Vătăjelu este un jucător bun, care ne-a ajutat mult pe faza de atac, dar sunt sigur că se va găsi înlocuitorul potrivit, iar lui îi va fi bine la Praga. În ceea ce mă privește îmi doresc să fiu sănătos, să nu mă accidentez, să am un an foarte bun”.

Jucătorii prezenţi la reunire: Mingote, Briceag, Dumitraș, Kelic, Popov, Vlădoiu, Gustavo, Mateiu, Screciu, Drăghici, Bancu, Manea, Petre, Zlatinski, Băluță, Măzărache, A. Popescu, Markovic și Ivan.

Kay, spre Pandurii!

Unul dintre titularii Universităţii Craiova din prima parte a sezonului, fundaşul central Kay, ar putea ajunge la Pandurii. Dezvăluirea a fost făcută de preşedintele Marcel Popescu, acesta precizând că i se va rezilia contractul şi lui Rambe. “Rambe își va rezilia contractul zilele următoare. Cel mai probabil vom renunța și la Kay. El mai are contract până în vară cu Craiova și nu îi putem lua dreptul la muncă, posibil să fie împrumutat la Pandurii”. De asemenea, absent de la reunire, Olivian Surugiu “a rupt” contractul cu Universitatea.

Ivan, sărbătorit în vestiar

Reunirea craiovenilor a fost marcată de un moment special. La împlinirea vârstei de 20 de ani, Andrei Ivan a fost sărbătorit cu un tort festiv, decorat cu însemnele Universităţii şi mesajul “Prin tradiție, Universitatea se bate an de an în fruntea clasamentului”. De altfel, tânărul atacant al doljenilor este decis să-şi asume o responsabilitate şi mai mare în noul an, declarând că vrea şi banderola de căpitan. “Sunt cel mai vechi jucător al Universității din lotul actual, mă bucură acest fapt. Îmi doresc să preiau și banderola, dar asta va decide domnul Mulțescu și băieții. Până atunci mi-aș dori să iau Cupa și campionatul cu Universitatea Craiova. Ar fi cadoul perfect pentru mine. Firesc, naționala reprezintă în continuare o prioritate pentru mine. Sper ca în martie, cu Danemarca să fiu convocat. Am primit multe urări astăzi din partea suporterilor, a familiei și a prietenilor”, a spus Ivan.

