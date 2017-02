Craiovenii se tem de FC Botoşani: “Din câte îmi amintesc, nu am câștigat niciodată acolo”

Universitatea Craiova mai are un singur hop până la play-off. Elevii lui Mulţescu ar putea să-şi asigure şi matematic clasarea în primele 6, la finalul sezonului regulat, cu o victorie în această rundă. Cu toate acestea, antrenorul din Bănie rămâne rezervat. “Pentru noi este cel mai important meci, atât pentru că este primul, dar şi pentru că un succes ne-ar asigura prezenţa în play-off. Trebuie să fim cel puţin la fel de concentraţi, fiindcă va fi un meci greu. Avem un program mai dificil decât celelalte echipe care luptă pentru play-off, după meciul de la Botoşani urmează cele cu Steaua, Dinamo şi Gaz Metan. Am experienţă de 45 de ani în fotbal şi ştiu că se poate întâmpla orice, atât timp cât nu ţi-ai atins şi matematic obiectivul, aşa că nu mă hazardez”, a declarat Mulţescu. Sosit tocmai de la Botoşani în această iarnă, fundaşul Radoslav Dimitrov ştie cum pot fi învinşi foştii săi coechipieri. “O să fie greu acolo și sperăm să câștigăm pentru prima dată. Eu știu cum se joacă acolo. Dacă ieșim bine după primele 15 minute, interval când ei joacă foarte agresiv, avem șanse mari să obținem un rezultat bun. Acum sunt jucătorul Craiovei, sunt fericit că am venit la un club atât de mare și iubit. Nu mă interesează cum voi fi primit de publicul din Botoșani, am experiență, nu sunt un copil și nu voi simți presiunea”, a spus bulgarul. Unul dintre cei mai în formă fotbalişti ai Craiovei, Alexandru Băluţă, e precaut înainte de duelul cu moldovenii. “Va fi un meci greu. Din câte îmi amintesc, nu am câștigat niciodată la Botoșani și vrem să învingem. Întâlnim o echipă incomodă, care a arătat un fotbal bun în ultimele meciuri. Trebuie să păstrăm ce am făcut bine în meciul cu Voluntari și să mergem să câștigăm, să continuăm panta ascendentă. O victorie ar fi importantă și pentru moral, pentru că urmează partida cu Steaua, apoi cu Dinamo și Mediaș, echipe pe care le vom întâlni și în play-off”, a spus Băluță.

Cătălin Pasăre