Craiovenii sunt ambiţioşi: “Ţintim 3 victorii din 3 jocuri”

Universitatea Craiova şi CFR Cluj se întâlnesc, în această seară, la Severin, într-unul dintre duelurile tari ale etapei. Meciul este programat la ora 20.30, iar oltenii încearcă să-şi revină din pumni după ce au suferit 3 înfrângeri în ultimele 4 meciuri. Deşi a fixat un obiectiv pentru următoarea perioadă, antrenorul Gheorghe Mulţescu recunoaşte că nu va fi uşor. “Am tras linie, iar acum țintim trei victorii din următoarele trei jocuri. Cel mai greu, dar și cel mai important este primul dintre ele: meciul cu CFR Cluj. Este un adversar puternic, care se închide foarte bine, a demonstrat-o în cele două jocuri pe care le-am susținut în acest an competițional la ei acasă. Noi va trebui să fim performanți și exacți pentru a ne apropia victoria. Am avut de patru ori șansa să trecem pe primul loc și nu am fructificat-o. Eu nu cred în misticisme, în blesteme, ci în muncă și randament. Vom continua același stil de joc, vom ataca din primul minut, mai ales că este o promisiune făcută suporterilor, aceea de a evolua ofensiv“, a spus antrenorul. Unul din titularii obişnuiţi ai Craiovei, bulgarul Hristo Zlatinski, a declarat că nu mai există loc de scuze. Mijlocaşul a spus că Universita tea are valoarea necesară ca să depăşească echipa din Cluj, ba chiar poate avea aspiraţii mult mai mari. “Nu luăm în considerare decât varianta victoriei, altă opțiune nu avem. Eu nu simt presiune într-un astfel de joc, și consider că nici coechipierii mei. Sunt jucători buni, avem încredere unii în alții. Vrem să obținem maxim din următoarele două jocuri din campionat și calificarea în următoarea fază a Cupei României. V-am spus încă de la prima mea conferință că am venit aici, la Craiova, pentru a juca în Liga Campionilor“.

Aceeaşi poziţie a avut-o şi atacantul Andrei Ivan, care a declarat că formaţia sa nu se sperie de nimeni. “Suntem capabili să câștigăm cu orice echipă a campionatului, așadar și cu CFR Cluj. Totodată, suntem conștienți că va fi un meci greu, au jucători valoroși, nu degeaba sunt în prima parte a clasamentului. În ceea ce mă privește, joc oriunde îmi cere antrenorul, mă simt bine oriunde în linia ofensivă”.

Cătălin Pasăre