Craiovenii, supăraţi după meciul de la Braşov: “Avem jucători cu plăgi deschise”

Universitatea Craiova a pătruns greoi în optimile Cupei României. Pe un teren dificil, oltenii şi-au complicat viaţa cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Ivan marcând singurul gol al partidei în reprizele adiţionale. Cu toate acestea, nu efortul prelungit l-a dezamăgit pe antrenorul “Ştiinţei”, Gheorghe Mulţescu. Tehnicianul din Bănie s-a plâns de starea gazonului, dar şi de arbitraj. Mai mulţi fotbalişti ai Craiovei au reclamat intrări mult peste limita regulamentului din partea adversarilor, iar Ene a fost eliminat după ce i-a aplicat lui Kay un cot în figură. “Sunt dezamăgit de organizarea meciului. Eu sunt adeptul câştigării Cupei României, pentru că este un trofeu la care ajungi mult mai repede, dar nu se poate, am jucat parcă pe o orezărie, să-ţi sară mingea, să nu poţi să o controlezi. Nu ştiu dacă nu a fost premeditată treaba asta, pentru că se ştia că noi suntem o echipă care pasăm şi vrem să controlăm jocul, să atacăm. Ni s-au dat arbitri fără experienţă, care nu ştiu să ţină un joc în mână. Am avut nişte adversari care până în repriza a doua şi-au ţinut cumpătul, dar după au devenit foarte agresivi. Nu se poate, avem jucători cu răni, cu plăgi deschise. Ăsta nu-i fotbal! Noi respectăm competiţia, dar nu suntem respectaţi. Este o victorie mare, pentru că noi am atacat 80 din 90 de minute. Sigur că am ratat mult, dar la bază a stat starea terenului. Vreau să-i felicit pe jucătorii mei, pentru că au rezistat 120 de minute după ce am avut acum două zile un joc foarte greu la Mediaş, şi un drum cu autocarul, care s-a mărit ca timp din cauza unui accident pe Valea Oltului. Nu cred că s-a pus problema învingătoarei, ci doar a scorului”, a spus Mulţescu.

Salvatorul Craiovei, Andrei Ivan, a declarat că echipa gazdă a refuzat jocul în multe momente: “A fost o victorie chinuită, dar s-au apărat pe două linii, a fost greu să-i desfacem. Am fost obosiți după meciul de sâmbătă, s-a văzut. Era bine să fi câștigat după 90 de minute, dar acum ne rămâne să ne mobilizăm pentru meciul cu Pandurii. Am o perioadă bună, sper să o țin tot așa”.

Ceva mai dezamăgit a fost căpitanul Craiovei, Bogdan Vătăjelu, care a spus că echipa sa trebuia să câştige mai repede jocul de la Braşov: “În orice competiție, în afară de campionat, am avut meciuri lungi, meciuri tari. Doar noi ne-am făcut meciul greu, noi suntem fraierii care mereu jucăm 120 de minute. Întotdeauna echipele din ligile inferioare vin motivate, mereu în meciurile din Cupă am câștigat după lovituri de departajare sau după prelungiri”.

Cătălin Pasăre