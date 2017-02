Critici dure după eşecul cu Viitorul: “N-am văzut în Liga 1 o așa echipă”

Formaţia lui Flavius Stoican a fost pusă la zid de către unul dintre “specialiştii” Dolce Sport. Fostul internaţional Basarab Panduru a declarat, după eşecul suferit pe terenul liderului, că Pandurii nu are ce căuta în Liga 1 cu o asemenea echipă. Deşi gorjenii evoluează cu o altă formaţie decât cea din tur, iar relaţiile de joc nu aveau cum să se cristalizeze, “Pandi” s-a arătat sceptic în ceea ce priveşte calitatea jucătorilor. “Cred că e cea mai slabă echipă pe care am văzut-o în ultimii ani. Eu n-am văzut în Liga 1 o așa echipă… Am văzut unii jucători care nici măcar nu știu să fugă! Nu știu să fugă, serios, nu știu! Dacă-i pui să fugă și să facă pas lateral n-au cum să stea drepți. E clar că Stoican încearcă și vrea să facă lucruri mărețe, dar n-ai cum să faci din ăștia care nu stau drepți. Din ce-am văzut în meciul cu Viitorul mai bine se duc în B că e mai bine. O să vină alte echipe care joacă fotbal, Juventus, poate UTA. Echipe care vor să joace ceva, nu care să stea doar de dragul de a sta”, a fost opinia lui Panduru.

Stoican: “Mai avem mult de muncă”

După eşecul de la Ovidiu, antrenorul Flavius Stoican a recunoscut că echipa sa trebuie să progreseze rapid. Tehnicianul Pandurilor a declarat că adversarul a fost superior la toate capitolele.

”Am văzut o echipă care joacă fotbal, pasează, jucători care ştiu cum să se demarce, să îşi creeze situaţii. Am întâlnit viitoarea campioană. Cred că Viitorul este cea mai bună echipă din acest campionat, nu le-am putut face faţă. Am crezut că putem înainte de meci. Le-am zis jucătorilor că dacă vom câştiga duelurile unu la unu, vom reuşi un rezultat bun. Dar am pierdut la acest capitol şi adversarii şi-au creat uşor spaţii. Am încercat să ne apropiem de ei ca nivel, dar am fost departe. Mai avem mult de muncă”.

Stoican a subliniat că toţi fotbaliştii din lot vor primi şanse egale de a se afirma, dar şi că următorul meci este crucial.

“Viaţa este o selecţie…intri pe teren, arăţi ce poţi, dacă nu faci bine, treci pe bancă şi îţi aştepţi rândul. Trebuie să muncim în continuare. Meciul nostru concret ca o finală este următorul, cu Concordia Chiajna. Suntem atenţi şi la meciurile celor de la ASA şi ACS Poli, depindem de rezultatele lor. La momentul acesta, suntem o echipă mică, avem puţine zile împreună, nu suntem favoriţi cu nimeni. Sper să producem surpriza când nimeni nu ne dă nicio şansă”.

Pe de altă parte, căpitanul Pandurilor, Răzvan Stanca, cere în continuare răbdare: “Am făcut o primă repriză grea. Oricum, ne aşteptam la un meci greu, am jucat cu liderul. Din păcate, nu ne-a ieşit. Nu trebuie să ne sară lumea în cap, suntem la început. Încercăm să jucăm fotbal şi să ne salvăm. Cu puţin noroc vom şi reuşi. Cu Chiajna este un meci capital, de şase puncte”.

Hagi: “Am dominat”

Deşi nu a fost mulţumit în totalitate de prestaţia echipei sale, antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi, a declarat că amfitrionii au controlat jocul, iar rezultatul final este firesc. “Merităm felicitări pentru prima repriză, nu pentru a doua. Am jucat un fotbal foarte bun, așa cum trebuie, am dominat, am avut o posesie foarte bună. Am marcat un gol foarte frumos care a fost anulat. În repriza a doua a fost un joc confuz, au avut și ei ocazii, am marcat și noi un gol. Sper să fim mai în formă de la meci la meci. În campionat, suntem ultimii din play-off care avem o tradiție în spate. Știm doar la juniori, la echipa mare nu știm. Cu noi, oricărei echipe îi va fi foarte greu. Până să ajungem un club mare este greu, dar drumul este bun”, a spus “Regele”.

Cătălin Pasăre