CSMS Iaşi – Pandurii, astăzi, de la ora 18.00

Trupa lui Petre Grigoraş deschide prima etapă intermediară a campionatului, în deplasarea de la CSM Poli Iaşi. Cele două formaţii au stări de spirit diferite, gorjenii având două succese consecutive, iar gazdele bifând şase meciuri fără victorie în Liga I. Meciul din Copou poate fi considerat un adevărat examen pentru panduri, având în vedere drumul lung până în Moldova.

“E o săptămână grea, încărcată. Trebuie să ne refacem foarte repede pentru că următoarele două partide sunt foarte importante şi trebuie să scoatem maxim din ele”, a declarat Lucian Sânmărtean. În ciuda formei de moment a echipei lui Nicolo Napoli, tehnicianul Pandurilor, Petre Grigoraş, a spus că va fi un joc foarte dificil. “Vom întâlni o echipă bună, o echipă solidă. Pe teren propriu e o echipă extrem de bună, chiar şi în deplasare e o echipă puternică, primeşte goluri greu, sunt destul de omogeni, joacă de ceva timp împreună şi au continuitate. Avem două jocuri, marţi şi vineri, cu două echipe care pot să pună probleme absolut oricărui adversar din ţară. Va trebui să abordăm altfel partidele şi să încercăm să scoatem punct sau puncte. Suntem momentan bine, un rezultat favorabil la Iaşi ar fi senzaţional”, a declarat Grigoraş.

Acesta a mai spus că echipa mai proaspătă va avea un avantaj în jocul de astăzi, iar Pandurii ar putea menaja câţiva din titularii obişnuiţi: “Trebuie să mă gândesc şi la aspectul fizic, jucăm din trei în trei zile, sunt foarte mulţi jucători care nu au jucat în ritmul ăsta şi nu poţi să-i condamni pentru acest lucru, dar o să aibă ceva probleme. Am şi ceva soluţii, deja m-am gândit că voi da şanse şi altor jucători la interval mic de zile. O să apară şi 3-4 schimbări, fotbalişti care au evoluat mai puţine minute şi să sperăm că se vor ridica la nivelul celorlalţi”.

Pe de altă parte, seria de rezultate negative pe care o are formaţia din Moldova, i-a iritat pe suporterii Politehnicii. Aceştia au cerut “capul” lui Napoli la ultimul eşec de pe teren propriu, cel cu FC Botoşani.

“Voi avea o discuţie serioasă cu jucătorii, pentru că nu e normal ca jucători care au evoluat şi în alte campionate să evolueze de o asemenea manieră. În fotbal, nu ai timp să plângi. Trebuie să ieşim din acest impas. Sunt probleme de comportament din partea unor jucători şi vă asigur că vor plăti. E normal ca fanii să fie nemulţumiţi. Totuşi, mi se pare prea mult să ceri demisia antrenorului la primul eşec pe teren propriu. Noi am pierdut doar două meciuri în acest campionat. Am jucat foarte slab, dar încă suntem în grafic. Nu iau în calcul demiterea antrenorului”, a spus preşedintele executiv al ieşenilor, Florin Prunea.

Mrzljak nu s-a întors

Mijlocaşul croat al Pandurilor, Filip Mrzljak, nu a revenit la sentimente mai bune faţă de gorjeni. Acesta a părăsit, marţi, echipa din Tg-Jiu, iar încercările lui Narcis Răducan de a-l aduce din nou la pregătire s-au dovedit în zadar. Deşi a declarat că încă aşteaptă scuzele fotbalistului, Răducan nu-i dă acestuia prea mult răgaz. “Vorbim despre un jucător care a părăsit echipa din motive necunoscute. Mi-aş dori foarte mult să se gândească la fapta sa, pentru că nu aş vrea să trecem la procedurile uzuale în astfel de cazuri. Este un jucător foarte bun, care ne-a ajutat enorm de când a ajuns la Pandurii şi atunci avem înţelegere faţă de el, dar înţelegerea noastră are limite”, a spus preşedintele Pandurilor.

“Nu am încercat să vorbesc cu el, nu este menirea mea. Este treaba conducerii, ei trebuie să rezolve această problemă, singura mea treabă era să-l antrenez cât mai bine. Eu nu am nicio problemă dacă va ajunge la un consens cu conducerea, e un jucător pe care l-am apreciat de când am venit. O să suporte anumite consecinţe dacă va veni, dacă se va reechilibra fizic şi psihic o să aibă şansă. Nu sunt genul să tai în carne vie şi dacă a făcut o greşeală să îi luăm capul. Sunt copii, au 23-24 de ani, şi mai au şi ei fluturaşi prin cap”, a declarat şi antrenorul Petre Grigoraş.

De asemenea, fundaşul Gordan Bunoza este nerefăcut şi va rata deplasarea.

Cătălin Pasăre