Dan Vasilică nu regretă “experienţa” Bistriţa, dar vrea titlul cu Internaţional

Fără îndoială unul dintre cei mai dedicaţi antrenori gorjeni este principalul de la Internaţional Băleşti, Dan Vasilică. Acesta s-a întors în judeţ după un scurt periplu la formaţia FC Bistriţa, echipă ce evoluează momentan în Liga a 3-a. Din păcate, antrenorul nu a avut decât 4 etape la dispoziţie pentru a arăta ce poate, iar într-una din runde a fost nevoit să apeleze la juniori, deoarece titularii au refuzat deplasarea. Numirea lui Vasilică la formaţia ce se pretinde continuatoarea Gloriei a fost făcută într-o perioadă delicată din punct de vedere financiar, dar asta nu mai miră pe nimeni în România. De altfel, tehnicianul a precizat că nu regretă mutarea. “A fost o experienţă, şi din orice experienţă avem de învăţat. A fost o conjunctură în care se regăsesc foarte multe echipe din punct de vedere financiar. Nu ai de unde să ştii toate aceste aspecte, le vezi pe parcurs, le-am văzut şi eu destul de repede, şi am decis să nu prelungesc o agonie acolo, pentru că nu avea finalitate, cel puţin în acest tur. Repet, orice experienţă, dacă ştim ce să luăm din ea, poate fi benefică. Regret că nu am avut la dispoziţie ceea ce credeam, şi ceea ce am înţeles iniţial că am, pentru a face şi acolo performanţă. Acesta ar fi singurul regret, dar în rest pot să spun că am văzut ce este acel <altceva> şi era necesar să văd din interior”.

Revenit la Băleşti, Vasilică ştie că are mult de muncă. Deşi Internaţional este neînvinsă, echipa se afla la un singur punct distanţă de Gilortul Tg-Cărbuneşti, şi la 4 de Ştiinţa Turceni. Campionatul se joacă, iar orice punct pierdut poate cântări decisiv. “La fel este pentru toate echipele, Băleşti, Cărbuneşti şi Turceni acest retur. Meciurile sunt echilibrate, unde avem noi meciuri grele, au şi ceilalţi. Un avantaj minim nu este foarte confortabil pentru că la primul eşec se poate întoarce tot. Nu ne culcăm pe lauri, pentru că doar la final se numără boboci. A fost o primă parte de campionat cu multe realizări şi multe bucurii. La Băleşti am avut satisfacţii profesionale şi momente bune şi foarte bune, aşa că nu am decât vorbe frumoase şi vreau să-mi felicit toţi colaboratorii, toţi jucătorii şi pe toţi cei care au susţinut echipa. Cred că s-a văzut că tot ceea ce a ţinut de rezultate a fost favorabil”, a spus Vasilică.

Autorităţile locale plusează cu un “nou” stadion

Rezultatele pe care le-a avut Internaţional Băleşti au determinat factorii locali să investească în refacerea gazonului şi tribunelor. De asemenea, stadionul din localitate va beneficia şi de vestiare noi. Procesul de modernizare va dura însă câteva luni. “Cred că rezultatele echipei au forţat oarecum şi autorităţile locale să se mişte şi este absolut normal. Când eşti pe locul 10, să te duci să ceri înainte de a oferi nu este tocmai normal. Noi am mers pe ideea de a oferi, ca şi echipă, rezultate şi nici n-am venit să cerem. Pur şi simplu autorităţile locale, în frunte cu domnul primar, s-au mobilizat şi ne-au făcut această surpriză frumoasă”, a spus Vasilică. Antrenorul a recunoscut că Băleştiul are un handicap faţă de contracandidatele la titlu, pentru că este dificil să nu-ţi joci meciurile de “acasă” pe teren propriu. Cu toate acestea, Vasilică nu vrea să caute scuze şi spune că Internaţional trebuie să se menţină pe aceiaşi parametri, chiar dacă echipa joacă la Stăneşti. “Este un mare dezavantaj, dar aşa cum era terenul, mic, denivelat, nu puteam spune că era o suprafaţă propice fotbalului. Cel puţin nu era ceea ce ne doream noi, pentru că avem jucători tehnici, care să paseze, să construiască. Chiar dacă nu ne ajuta foarte mult, măcar era al nostru, ne simţeam bine acolo. Acum va trebui să jucăm şi în deplasare. Noi cum facem antrenamente zi de zi va trebui să găsim resurse. Dacă nu, şi fără resurse, trebuie să ne descurcăm, căci suntem pe cont propriu. Le mulţumin celor de acolo pentru că ne-au susţinut, e un lucru foarte important. Sperăm ca acest lucru să nu fie un handicap, şi să se vadă în rezultatele echipei. Nu o să folosim niciodată ca scuză acest lucru, este clar. Nu ştiu cât de lung este acest proces, şi cât de repede se va reface suprafaţa de joc, dar sperăm să revenim cât mai repede pe o suprafaţă normală de fotbal şi să ne bucurăm. Am înţeles că nu numai suprafaţa de joc, ci şi tribunele sunt acum în proces de construcţie şi cu vestiarele avem promisiunea că se va rezolva, pentru că era o mare problemă. Dacă nu ai un duş, nu ai confortul minim”, a declarat antrenorul.

Cătălin Pasăre