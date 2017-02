Dau lovitura şi cu Hagi? Viitorul – Pandurii, ora 17:30

După un punct de moral cu CSM Poli Iaşi, elevii lui Flavius Stoican au o misiune mult mai dificilă în deplasarea de la Viitorul. Formaţia lui Gheorghe Hagi este liderul campionatului şi nu-şi permite paşi greşiţi în lupta pentru titlu. Oficialii trupei gorjene spun la unison că Viitorul îşi merită locul, dar oaspeţii nu se vor preda cu una, cu două. “Ne aşteaptă o partidă, cum o să fie toate care vor urma, o partidă dificilă, dar mai mult decât atât, întâlnim echipa de pe primul loc, o echipă care are în componenţă jucători tineri, dar şi omogenitate, joacă de mult timp împreună. Au reuşit rezultate formidabile, au un antrenor care îşi pune amprenta asupra jocului echipei. Au făcut un rezultat mare în Ştefan cel Mare, sunt principalii favoriţi la câştigarea campionatului. Noi mergem să vedem la ce nivel suntem şi să încercăm să ne ridicăm la nivelul competiţiei. Cred că va fi un meci frumos. Important pentru noi este că am reuşit un rezultat de moral în ultimul meci şi avem încredere. Va fi un meci destul de dificil, dar asta nu înseamnă că o să aibă un meci foarte uşor cu noi”, a spus antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican.

“Toată lumea este conştientă de valoarea Viitorului, de ceea ce se întâmplă acolo. În primul rând, noi mergem cu gândul de a juca un fotbal bun. Trebuie să creştem de la meci la meci şi, de ce nu, să scoatem un rezultat bun. Din câte îmi aduc aminte, acum o săptămână, în afara faptului că Poli Iaşi a dominat, având o posesie mult mai bună, cred că şi noi am avut ocazii destul de mari. Doar <maturitatea> nu a făcut să înscriem mai multe goluri”, a spus unul dintre fotbaliştii cu experienţă ai Pandurilor, Daniel Stana.

“Nu ştiu dacă vom reuşi să scoatem un rezultat favorabil, dar, cu siguranţă, ne vom strădui şi sunt convins că o să avem, de la meci la meci, o determinare şi mai mare. Începem uşor-uşor să avem încredere şi în forţele noastre. Sunt jucători care au calitate, întâlnim o echipă tânără care poate să nu ne pună probleme dacă noi aveam aceeaşi determinare pe care am avut-o la partida cu CSM Poli Iaşi”, l-a completat Flavius Stoican.

Noutăţi în primul 11?

Samson Nwabueze (Nigeria) şi Jeffrey Ket (Olanda) sunt doi dintre jucătorii care ar putea porni titulari în meciul de la Ovidiu. Deşi au şanse mici, Flavius Stoican a declarat că fotbaliştii intră în vederile sale pentru jocul din această rundă. “În general, am fost mulţumit de atitudinea şi determinarea jucătorilor care au intrat, nu numai din primul minut, ci şi pe parcurs. Sper ca aceia care vor intra, să-şi facă datoria. Pentru mine toţi jucătorii sunt importanţi, chiar dacă unii sunt tineri şi unii au experienţă. Sper să fiu atent şi după acest meci să iau deciziile care să ne facă să ne bucurăm. Ene s-a antrenat normal, Samson la fel. Să nu uităm că el (Samson Nwabueze) nu a făcut perioada de pregătire cu noi şi are un singur meci amical, ca şi integrare în echipă. Până acum a făcut doar câteva antrenamente, e destul de dificil să-l vedem în primul 11, dar asta nu înseamnă că este imposibil”.

Şi totuşi ar fi o surpriză….

Deşi pornesc încrezători în bătălia de la malul mării, gorjenii recunosc că Viitorul este mare favorită în partida de astăzi. “Viitorul este liderul incontestabil. Practică cel mai frumos fotbal, au o echipă tânără cu mult entuziasm. Au un patron şi antrenor foarte dedicat acestui sport, iar lumea fotbalului zice că e foarte meritat locul pe care îl are şi, din ce am văzut, au cam câştigat la pas toate meciurile. Noi nu avem nimic de pierdut la niciun meci, mai ales, acum, că jucăm cu liderul”, a declarat directorul sportiv al Pandurilor, Robert Bălăeţ. Fostul portar a mai spus că este o şansă în plus pentru fotbaliştii gorjeni să se afirme. “Trebuie să demonstrăm că nu suntem ceea ce se spune despre noi, că nu suntem <no-name-uri>, că nu suntem de Liga a 2-a, şi eu spun că o să facem un joc foarte bun. Sper să ne punem la punct lipsurile care au fost în jocul cu Poli Iaşi şi să creştem de la meci la meci. Ar fi cea mai mare surpriză a campionatului, dacă am putea lua ceva de la Viitorul”, a comentat Bălăeţ. “Cu siguranţă va fi o surpriză, dacă noi vom reuşi să scoatem punct sau puncte. Va fi destul de greu, dar asta nu înseamnă că este imposibil. Şi înaintea meciului cu Poli Iaşi marea majoritate ne vedeau ca outsideri. La acest meci pornim cu mult mai mult entuziasm decât la partida precedentă”, a completat Flavius Stoican.

“Regele” nu ne subestimează

Lider în Liga 1, Gheorghe Hagi vrea să-şi ţină elevii conectaţi după succesul important din meciul cu Dinamo. Antrenorul Viitorului a declarat că Pandurii are calitate, iar condiţiile de joc nu vor fi o scuză pentru formaţia sa. La ora meciului, mercurul din termometre va coborî la -3 grade. “Este o echipă bine organizată, care stă bine în teren. Am vorbit cu echipa, trebuie să strângem rândurile, trebuie să ne impunem, să ne adjudecăm cele trei puncte care sunt foarte importante. Rezultatul contează și sper să avem și o prestație foarte bună, așa cum am avut-o în a doua repriză la Dinamo. O să încercăm să ne creăm avantaje, să fim mai buni decât ei. Trebuie să fim conectați și, numai printr-un joc bun, putem să obținem un rezultat bun. Trebuie să te adaptezi pe orice teren și să câștigi”, a declarat Gheorghe Hagi.

Cătălin Pasăre