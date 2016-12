De ce iubim baschetul! Victoria din teren, transformată în cadouri de CSS Tg-Jiu

Fără îndoială baschetul românesc este mai sărăc după dispariţia Energiei, dar acest sport merge mai departe în Tg-Jiu. De altfel, pasiunea şi intensitatea la care se trăiesc meciurile de baschet în municipiul nostru ar trebui să le dea de gândit autorităţilor locale şi judeţene. Demersuri se fac în continuare pentru a reînvia tradiţia ultimilor ani, şi ar fi tare păcat ca o Sală Polivalentă, mai încăpătoare şi mai modernă să nu beneficieze de pătimaşii fani din Gorj. O echipă profesionistă de baschet trebuie înfiinţată urgent, dacă ne gândim că mulţi dintre tineri au îmbrăţişat acest sport, după ce au văzut performanţele trupei de seniori. Nostalgia după Liga Naţională a fost readusă de un meci al echipei U13 din cadrul Clubului Şcolar Sportiv Tg-Jiu. A fost un joc la care s-a făcut o colectă de jucării pentru copiii nevoiaşi. La aflarea veştii, lumea a venit cu mic, cu mare, la Sala “Voievod Litovoi”, iar donaţiile au fost mult mai consistente. “A fost un eveniment neaşteptat de reuşit, pentru că la această acţiune de strângere de cadouri pentru copiii nevoiaşi, demarată de Clubul Şcolar Sportiv, s-au mobilizat foarte mulţi oameni. Ne-au venit în ajutor cu tot ce au putut ei să doneze. Publicul <degustător> de baschet a făcut o atmosferă incredibilă, chiar dacă era vorba de un meci de campionat categoria U 13, m-au făcut să îmi readuc aminte de meciurile Energiei din trecut. Bucuria a fost şi mai mare, deoarece aceşti oameni minunaţi ne-au purtat spre o victorie care ne-a calificat în primele 16 echipe ale ţării”, a spus antrenorul Alexandru Gliga. CSS Tg-Jiu U 13 s-a calificat în faza superioară a competiţiei după un succes împotriva “vecinilor” de la Îngerii Băniei Craiova. Pentru a da înapoi comunităţii, mici baschetbalişti au fost, luni, la un centru de zi. “După ce am strâns o grămadă de jucării de pluş, plăsuţe de cadouri cu dulciuri, portocale, banane şi hăinuţe am mers la centrul de zi “Mama şi copilul”, vizavi de Policlinica 700. Alături i-am avut pe componenţii echipelor Clubului Şcolar Sportiv pentru a-l aduce pe Moş Crăciun acestor minunaţi copii. Vreau să le mulţumesc tuturor care s-au implicat în această acţiune şi îi felicit pentru gesturile frumoase făcute în pragul sărbătorilor”, a mărturisit Gliga.

Care sunt costurile pentru liga secundă?

Pentru a avea o echipă care să reprezinte oraşul Tg-Jiu în baschetul românesc, nu-ţi trebuie sume astronomice. Bineînţeles, nu te poţi gândi imediat la performanţă, dar fiecare lucru trebuie să aibă o fundaţie. Directorul de la CSS Tg-Jiu, Claudiu Alionescu, crede în constituirea unei formaţii profesioniste pe scheletul clubului sportiv. “Am aşteptat să treacă perioada de alegeri, iar în prima parte a anului viitor vom tatona din nou terenul. Partea materială o avem, ne lipseşte partea financiară. Regulamentele sunt clare, pentru eşalonul doi ne trebuie 7 jucători sub 20 de ani, dar noi avem şi mai mult de 7. Am putea lua majoritatea jucătorilor de la U 18, plus jucătorii încă activi din Tg-Jiu, cum ar fi Răzvan Bratoloveanu”.

Alionescu a explicat că, în funcţie de obiectivul dorit, costurile ar putea să crească. “Pentru a avea o asemenea echipă ne trebuie cam 50 de mii euro pe an, bani care înseamnă transport, masă, deplasări şi arbitraje. Dacă ne-ar fi alocaţi mai mulţi bani, şi pretenţiile ar putea să crească. Am aduce unul sau doi jucători cu experienţă, care să se plieze pe ceea ce ne dorim, să fie un exemplu pentru cei tineri. Astfel am putea să tragem pentru turneul final. Dacă s-ar vrea promovarea, probabil că ne-ar trebui în jur de 300-400 de mii de euro, sau oricum un buget pe sfert din cât avea Energia”.

Cătălin Pasăre