Dezvăluiri incredibile ale gorjeanului care s-a bătut pentru o centură mondială: “În ziua meciului am mâncat doar o felie de pizza!”

Andrei Bujor, gorjeanul care a avut şansa să fie campion mondial la kickboxing a povestit cum a pierdut meciul cu Nicola Sanzione. Târgujianul de 18 ani s-a deplasat în Italia pentru a cuceri titlul la 70 de kilograme, dar lucrurile nu au mers conform planului. Antrenorul său, Gabi Voicu, nu i-a putut fi alături din raţiuni financiare, iar programul de pregătire nu a fost unul obişnuit.

“Am avut doar două săptămâni şi jumătate de pregătire, trebuia să fim anunţaţi mai din timp. Am avut şi probleme cu cântarul pentru că a trebuit să slăbesc 8 kilograme. În mod normal se face cântarul cu o zi înainte, până a doua zi să te poţi hidrata. Eu am făcut cântarul cu 3 ore înainte de a lupta, n-am mai avut timp să mă hidratez sau să mănânc. În ziua meciului am mâncat doar o felie de pizza”, a declarat Andrei Bujor. Luptătorul din Tg-Jiu nu crede că se poate vorbi de o revanşă mai ales că italienii au fost organizatorii competiţiei: “Nu pot să ştiu dacă voi avea şansa la o revanşă. Ei fac meciurile, ei ne invită acolo”.

Bujor a fost învins de Sanzione, un luptător cu 3 ani mai în vârstă, în runda a 4-a. Acesta a recunoscut că şi-a subestimat adversarul, deşi încă susţine că a întâlnit şi oponenţi mai valoroşi în cariera sa. “Nu mi s-a părut adversarul aşa puternic şi am lăsat piciorul jos, nu am blocat. În mod normal se blochează loviturile, dăm tibie în tibie ca să nu mă lovească pe coapsă. Lovitură cu lovitură s-au adunat, am şi reacţionat puţin şi el a văzut asta. Nu cred că este cel mai puternic adversar de până acum”.

Deşi avea programat un meci în luna următoare, Andrei a mai spus că este puţin probabil să se mai bată în acest an. În vară, tânărul practicant de kickboxing va da examenul de Bacalaureat şi este decis să meargă în Capitală pentru a-şi continua studiile. Bineînţeles, Bujor nu va renunţa la sportul pe care îl practică, deşi este foarte probabil să se despartă de Tg-Jiu. “Nu ştiu dacă o să mai lupt, trebuia să am un meci la Bucureşti, pe 3 decembrie, dar sunt accidentat. Anul acesta fac şi antrenamente, învăţ şi pentru BAC. Bineînţeles că o să fie mai greu, trebuie să iau examenul pentru că doresc să dau la Facultate la Bucureşti, şi automat să plec la alt club sportiv”, a spus luptătorul.

Andrei Bujor este legitimat la Clubul Sportiv V Dragon Tg-Jiu, şi a câştigat, în acest an, titlul naţional de kickboxing la categoria 75 de kilograme.

Cătălin Pasăre