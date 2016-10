Din nou în play-off! Pandurii şi-a potolit foamea cu FC Botoşani

Exilaţi la Severin, doar cu membrii galeriei în tribune, şi fără bani în cont, pandurii lui Grigoraş au izbutit să o bată pe FC Botoşani, confirmând că, în ciuda problemelor, rămân o candidată la primele locuri. Victoria mută mingea în terenul acţionarilor, care trebuie să gestioneze cea mai delicată perioadă din viaţa echipei, iar următoarele luni se anunţă decisive pentru gorjeni.

Filmul meciului

Petre Grigoraş a început partida cu doi atacanţi veritabili, George Ţucudean şi Valentin Alexandru. Gorjenii s-au instalat în jumătatea adversă încă din primele minute ale meciului, dar cea dintâi mare ocazie au avut-o oaspeţii. Fostul pandur Matulevicius a fost găsit excelent în careu, a lovit bine mingea cu capul, dar Lazar a reuşit să scoată, şi cu ajutorul barei (`15). Scorul a fost deschis în minutul 30 de către Ovidiu Herea care a transformat, sigur, un penalti “smuls” de Antal. În minutul 39, Alexandru şi-a bătut joc de o situaţie foarte bună de contraatac. Oaspeţii au avut o posesie mai bună după primirea golului, dar fără a pune în pericol buturile adverse. Pe de altă parte, actul secund a început cu o ocazie incredibilă a lui Ţucudean, care singur din 8 metri a şutat mult peste poartă. Fostul atacant al lui Dinamo şi-a luat revanşa în minutul 57. Lansat de Sânmărtean, Ţucudean a profitat de o gafă a lui Dimitrov şi a trimis balonul pe lângă portar. În minutul 68, Lazar a mai avut un reflex bun la lovitura de cap a lui Barbosa. Pandurii s-au jucat cu ocaziile.

În minutul 70 Ţucudean a driblat portarul, dar singur cu poarta goală a preferat o pasă lobată spre Alexandru, mingea fiind reţinută de Iliev. Elevii lui Grozav au redus din diferenţă în minutul 74, când Târnovan a profitat de letargia apărării gorjene. Aşa cum era de aşteptat, moldovenii s-au aruncat în atac în ultimele minute. Bunoza a intrat pe finalul meciului pentru a conserva rezultatul, iar Pandurii a rezistat ultimelor şarje ofensive ale oaspeţilor.

Petre Grigoraş: “O victorie pe stomacul gol, dar sper să ne țină de foame până săptămâna viitoare, când sperăm să se mai limpezească lucrurile. Sunt de apreciat jucătorii și cei din staff pentru tot ceea ce fac. Am avut puține emoții pe final, însă cred că este o victorie meritată. Nu știu ce va fi mai departe, noi încercăm să ne facem datoria ca niște profesioniști. E bine că suntem pe loc de play-off. Sunt restanțe destul de mari, nu vedem nici măcar luminița de la capătul tunelului. Au fost niște promisiuni, din păcate nici acelea nu mai sunt. Sper ca și cei din conducere să rezolve măcar o parte din problemele financiare pentru că ar fi păcat ca, odată cu noul stadion, echipa să nu mai existe”.

Ovidiu Herea: “Aveam nevoie de victorie ca de aer. Cred că am făcut cu toții de la Pandurii un meci extraordinar. Trecem printr-o situație grea, dar trebuie să fim profesioniști. Am înțeles că insolvența o să fie singura rezolvare, sperăm să mai recuperăm din restanțe”.

George Țucudean: “Da, mai și ratez, dar important e că ne creăm ocazii și învingem. Insolvența pare să fie salvarea, oamenii de la club au promis că vor rezolva restanțele.”

Pandurii Târgu Jiu – FC Botoşani 2-1

Stadion: Municipal, Drobeta Turnu Severin.

Au marcat: Herea 30 – penalty’, Ţucudean 57 / Târnovan 74.

Pandurii Târgu Jiu: Lazar – Pleaşcă, Piţian, Vasiljevic, Grecu – Răuţă, Sânmărtean – Antal (Munteanu 66), V. Alexandru (Voiculeţ 72), Herea (Bunoza 89) – Ţucudean. Antrenor: Petre Grigoraş.

FC Botoşani: Iliev – Dimitrov, Ichim (Willie 46), Plămadă, Popovici – Burcă, Vaşvari – Golofca, Greu (Târnovan 43), Roman (Moruţan 74) – Matulevicius. Antrenor: Leo Grozavu.

Cartonaşe galbene: Ţucudean 24, Pleaşcă 34, Răuţă 84 / Popovici 19, Roman 48, Burcă 90+4.

Arbitri: Kovacs Istvan (Carei), Marinescu Vasile (Bucureşti), Artene Ovidiu (Vaslui); rezervă: Balaci Marian (Drobeta Turnu Severin).

Observatori: Sajtos Laszlo (Sibiu), Craiu Ion (Bucureşti).

Cătălin Pasăre