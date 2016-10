Din victorie în victorie! Handbaliştii de la UCB au bifat încă un succes

Tinerii handbalişti gorjeni de la CSU Constantin Brâncuşi se pot lăuda cu trei reuşite consecutive în Liga Naţională. Echipa antrenată de Adrian Gorun şi Bogdan Chepea a învins, sâmbătă, pe teren propriu formaţia HC Sibiu, scor 32-30 (15-14). Partida a fost la discreţia gorjenilor, care au condus în permanenţă ostilităţile. Pe lângă Alex Mănescu, liderul din teren al gorjenilor, o zi foarte bună au prins şi portarul gazdelor, Raul Fîntînă, dar şi Sabin Constantina, foarte precis de la 7 metri. Succesul îi urcă pe gorjeni pe locul 4 în clasament, dar tehnicianul Adrian Gorun a precizat că mai sunt lucruri de pus la punct.

“Am condus tot meciul, dar nu ne-am detaşat la mai mult de cinci goluri. Încă nu reuşim să fim şi pragmatici. Jucăm în viteză, nu refuzăm jocul, dar sunt momente în care ar trebui să fim pragmatici şi să ducem scorul acolo unde trebuie. Dacă eliminăm greşelile, ajungeam la 7-8 goluri diferenţă şi ar fi fost o diferenţă liniştitoare. Sunt copii, nu am niciun jucător peste 20 de ani, şi asta spune multe”, a declarat Gorun.

Antrenorul a insistat că dacă se va investi în actuala formaţie are toată încrederea că echipa va promova, din viitorul sezon, în Liga Naţională: “Eu am spus-o, cu puţin sprijin financiar putem fi acolo sus, în primele patru echipe şi, la anul, dacă oamenii de sport din Tg-Jiu vor o echipă în Liga Naţională ar trebui să investească puţin în noi, chiar să aducă jucătorii care mi-au plecat de la LPS înapoi, şi cu două trei transferuri, cu siguranţa vom obţine locul I şi vom promova”.

În etapa viitoare echipa noastră se deplasează la HCM Sighişoara.

Cătălin Pasăre