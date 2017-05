Doar barajul le-a mai rămas!

Pandurii Târgu-Jiu a fost depăşită clar, la sfârşitul săptămânii trecute, de FC Voluntari, scor 1-3, iar gorjenii s-au întrecut din nou în erori. Cazan, Popadiuc şi Cernat au punctat pentru ilfoveni, în timp ce Olivian Surugiu a reuşit golul de onoare. Îngrijorător este faptul că pandurii par predispuşi să comită gafe, iar acestea pot dărâma într-o secundă ceea ce se construieşte în timpul meciului. Un alt aspect care ar trebui să le dea de gândit oficialilor echipei este lipsa unui atacant cu experienţă, dar acest lucru nu mai poate fi reparat. Flavius Stoican defilează cu ce are, din păcate, s-ar putea să nu fie de ajuns. Surprinzător sau nu, Pandurii încă ocupă locul de baraj, ce-i drept la egalitate cu Chiajna. Ca duminica să fie şi mai neagră pentru iubitorii sportului rege din Gorj, echipele au ţinut şi un moment de reculegere pentru pierderea prematură a lui Ion “Bebe” Ţambu, fostul delegat al echipei, un pandur veritabil, care s-a stins la 55 de ani. “A fost o partidă câştigată de echipa adversă pe multe greşeli copilăreşti din partea noastră. Sunt dezamăgit pentru că a fost un început bun de partidă, nu anunţa o presiune din partea adversarilor. Am avut momente în care i-am pus noi sub presiune. Apoi a venit un gol dintr-o fază fixă şi o greşeală personală care a dus la 2-0. Am încercat la pauză să forţăm marcarea unui gol, nu am reuşit şi meciul s-a terminat după altă greşeală personală. Cred eu că au fost multe momente în care adversarii s-au apărat cu toată echipa, dar până la urmă rămâne scorul de pe tabela de marcaj”, a declarat antrenorul gazdelor, Flavius Stoican. Tehnicianul Pandurilor a recunoscut că barajul este varianta cea mai realistă pentru gorjeni. “La felul în care am jucat astăzi, clar asta este singura opţiune, dar au fost şi meciuri care mi-au dat speranţe. Nu vreau să dezarmez, nu vreau ca tristeţea să fie mai apăsătoare pentru ei, ci să considerăm că a fost doar o zi mai nefericită. Trebuie să credem în continuare că se poate. Când pierzi pe asemenea greşeli e normal să nu mai ai încredere şi un moral bun, dar este doar un meci. Trebuie să ţinem capul sus şi să nu cedăm. Sunt echipe pe care le dominăm şi echipe cu care ne-am bătut de la egal la egal. Trebuie să fim realişti, este mult de muncă pentru ca această echipă să se salveze”, a mai spus Stoican.

Omul care a venit în această iarnă pe banca Pandurilor este însă conştient că două victorii în meciurile de acasă cu Chiajna şi ASA pot schimba datele problemei. “E o bătălie pe care noi o aşteptăm cu mare încredere chiar dacă acum trecem prin momente dificile. Nu e uşor să digerăm o nouă înfrângere. În fotbal se face diferenţa pe greşeli personale sau execuţii speciale ale jucătorilor. Fiecare meci în parte e foarte important acum, dar cele mai importante rămân cele cu contracandidatele directe”.

Pandurii Târgu Jiu – FC Voluntari: 1-3 (0-2)

Stadion: Municipal, Turnu-Severin.

Au marcat: Surugiu 82’ / Cazan 33’, Popadiuc 38’, Cernat 67’

Pandurii: I. Popescu – G. Negoiţă, Ene, Fl. Ilie (Y. Hamed 46’), Buşu – Ket (Erico 80’), Cioinac – Firţulescu, Păcurar, Surugiu – Negruţ (Dodoi 53’). Antrenor: Flavius Stoican.

FC Voluntari: Balauru – Maftei, Spahija (Balaur 62’), Cazan, Acsinte – Marinescu, Novac – Căpăţână (G. Deac 77’), Cernat, Popadiuc – Voduţ (Bălan 55’). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Cartonaşe galbene: Ene 34’, Surugiu 41’, Erico 87’ / Novac 58’, Spahija 60’, Balaur 71’

Arbitri: George Găman (Craiova), Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Dragoş Iliescu (Craiova); rezervă: Andrei Antonie (Bucureşti).

Observatori: Nicolae Marodim (Bucureşti), Marin Petrache (Săbăreni).

Cătălin Pasăre