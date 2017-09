Doi foşti panduri i-au răpus pe gorjeni la Călăraşi!

Pandurii Târgu Jiu a suferit prima înfrângere pe teren străin. Eşecul a venit în deplasarea de la Dunărea Călăraşi, echipă la care Adrian Iencsi începea actualul sezon, dar care a fost acum condusă spre al şaselea succes consecutiv de către Dan Alexa. Formaţia gorjeană a început foarte bine meciul, a presat încă din primele minute, dar Vlad Bujor a nimerit bara porţii (`5) după o lovitură liberă de la 25 de metri. Forcingul Pandurilor a dat roade 15 minute mai târziu, când Gabriel Dodoi a profitat de o nesincronizare în apărarea oaspeţilor şi a deschis scorul. Din păcate, scenariul acestui joc a fost diferit faţă de precedentele deplasări. Cu un moral foarte bun datorită ultimelor rezultate, gazdele au început să pună stăpânire pe ostilităţi, şi au întors meciul până în pauză. Ca înfrângerea să fie şi mai amară, doi foşti panduri au îngropat echipa din Gorj. Mai întâi, fundaşul Bogdan Şandru a înscris din careul mic (`39), iar, peste doar trei minute, atacantul Valentin Alexandru a transformat un penalty obţinut de Mezu. Dunărea a punctat şi imediat după reluarea jocului, în minutul 48 Kanda marcând după o acţiune personală.

Revenirea “rapidă”, cheia jocului

Fără îndoială, replica imediată a formaţiei din Călăraşi a cântărit decisiv în rezultatul final. Antrenorul oaspeţilor, Dan Alexa, a declarat că formaţia sa a arătat tărie de caracter după ce a fost condusă. “A fost greu pentru că am întâlnit o echipă care a avut în compartimentul ofensiv 3 jucători care au evoluat şi în Liga I. Fotbalişti buni, activi, care ne-au surprins în startul partidei. Am primit gol, însă ne-am revenit foarte repede. Este marele merit al nostru că am reuşit până la pauză să întoarcem rezultatul, la 2-1. Începutul a aparţinut celor de la Pandurii, dar până la final am controlat ostilităţile în totalitate. Ne-am mai creat situaţii de gol şi consider că este o victorie meritată. În repriza secundă, băieţii au interpretat perfect tot jocul. Pandurii s-au apropiat de poartă doar o dată, la un şut al lui Dodoi”, a spus Alexa.

Dunărea: C. Lungu (cpt.) – I. Ţenea, B. Manole, B. Şandru, Şt. Mardare – S. Pană, G. Preoteasa – B. Kanda, M. Drăghiceanu (`46, Cr. Puşcaş), Missi Mezu (`80, B. Danciu) – V. Alexandru (`71, V. Munteanu).

Rezerve: G. Popa – B. Vasile, C. Cristea, Al. Dincă. Antrenor: Dan Alexa.

Pandurii: D. Popescu – Homei, D. Lung (cpt.), Turda, D. Drugă, Raiciu, Şut, C. Rus (`87, Durkovic), Dodoi (`64, Maxin), Dănăricu, Vl. Bujor (72’ Şendroiu). Rezerve: Ov. Jianu – Vodă, Celea, D. Pîrvulescu. Antrenor: Adrian Iencsi.

Arbitru: Iulian Dima (Bucureşti); Asistenţi: Alexandru Midvichi şi Mihăiţă Necula (toţi din Bucureşti).

Liga a 2-a, Etapa a 9-a

FC Argeş – Sportul Snagov 1-0

A marcat: V. Buhăescu (63)

Metaloglobus – ASA Tg. Mureş 4-0

Au marcat: V. Ghenovici (`26, `62), Vl. Vlad (`36, A. Robu (51)

Academica Clinceni – Ripensia Timişoara 2-1

Au marcat: Vl. Mihalcea (`35), G. Gliga (`53) / Ad. Popa (`49)

CS Mioveni – Luceafărul Oradea 3-2

Au marcat: I. Rădescu (`34, `76, `90) / Vl. Rusu (`26, `49)

AFC Hermannstadt – Foresta Suceava 2-0

Au marcat: R. Dâlbea (`6), B. Rusu (`47)

CS Baloteşti – Ştiinţa Miroslava 1-2

Au marcat: B. Marciuc (`13) / Al. Taciuc (`29), Al. Marin (`76)

CS Afumaţi – ASU Poli Timişoara 2-1

Au marcat: M. Dedu (`28) / A. Zaharia (`90+2), C. Prdescu (`43)

Dunărea Călăraşi – Pandurii Târgu Jiu 3-1

Au marcat: B. Şandru (`39), V. Alexandru (`42 – pen.), B. Kanda (`48) / G. Dodoi (`20)

Olimpia Satu Mare – UTA Arad 1-0

A marcat: C. Brata `(88 – pen.)

Duminică, 24 septembrie, ora 11.00

Chindia Târgovişte – Dacia Unirea Brăila 2-0

Au marcat: A. Nisipeanu (`14), C. Cherchez (`31)

Clasament Liga 2 2017-2018

1 AFC Hermannstadt 9 8 0 1 17-5 24 9

2 Dunărea Călăraşi 9 6 1 2 16-10 19 7

3 Ripensia Timişoara 9 5 2 2 31-10 17 2

4 Chindia Târgovişte 9 5 2 2 24-6 17 2

5 ASA Târgu Mureş 9 5 2 2 18-13 17 2

6 FC Academica Clinceni 9 5 2 2 16-12 17 2

7 CS Mioveni 9 4 2 3 17-12 14 -1

8 FC Argeş 9 4 2 3 13-8 14 -1

9 Sportul Snagov 9 4 2 3 8-6 14 2

10 ASU Politehnica Timişoara 9 4 1 4 12-14 13 1

11 Pandurii Târgu Jiu 9 3 3 3 16-14 12 0

12 Dacia Unirea Brăila 9 3 2 4 25-19 11 -4

13 Metaloglobus Bucureşti 9 3 2 4 12-11 11 -4

14 CS Afumaţi 9 3 2 4 7-10 11 -1

15 Olimpia Satu Mare 9 3 1 5 6-15 10 -2

16 UTA Arad 9 2 3 4 7-9 9 -3

17 Ştiinţa Miroslava 9 2 1 6 12-30 7 -5

18 CS Baloteşti 9 1 3 5 8-14 6 -6

19 Luceafărul Oradea 9 1 2 6 12-19 5 -10

20 Foresta Suceava 9 1 1 7 4-44 4 -8