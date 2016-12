Donose: “Craiova se poate bate la podium”

Una dintre legendele Universităţii Craiova, Costică Donose, este încrezătoare că echipa fanion a Olteniei îşi poate recăpăta gloria pierdută. Cu 2 titluri de campion naţional şi patru Cupe ale României, alături de Ştiinţa, cel supranumit “Pele din Bănie” spune că actuala echipă poate să termine pe podium. La finalul anului 2016, formaţia doljeană se află pe locul 4 în clasament cu 37 de puncte. Oltenii au bifat în prima parte a sezonului 11 victorii, 4 rezultate de egalitate şi 6 înfrângeri. “Este important că se întrevede speranța că Universitatea poate fi din nou mare. Spun asta pentru că echipa a mers bine în prima parte a campionatului, eu sunt mulțumit de locul ocupat în clasament. De mult nu a mai mers așa bine. Sigur, au fost jocuri și cu bune, și cu rele. Jocuri câştigate în minutul 90, dar și pierdute în prelungiri. Dar, de-asta e fotbalul așa frumos și iubit. Cu o pregătire bună, minuțioasă, putem să ne batem la podium”, a spus Donose. Cu un palmares de invidiat pe plan intern, fosta glorie a Universităţii, care a împlinit recent 64 de ani, a petrecut multe momente de neuitat în tricoul alb-albastru. Decarul îşi aminteşte atât meciurile cu Benfica Lisabona, dar şi derbiurile interne. “Una dintre cele mai frumoase amintiri o am de pe Da Luz, când am fost căpitanul Universității Craiova. După acel meci fantastic, m-a invitat Eusebio la el în birou pentru a felicita echipa și a ne oferi câteva suveniruri. Ori acel 2-2 cu Dinamo când am marcat ambele goluri și am jucat fără greșeală, de spuneau cronicarii vremii că la al doilea gol am driblat tot Bucureștiul. Au fost timpuri frumoase”. “Ştiinţa” are suporteri în toată ţara, iar Costică Donose nu a ezitat să le transmită un mesaj la final de an, prin site-ul oficial al clubului: “Le doresc să fie sănătoși și uniți, și mereu alături de echipă pentru că ei fac parte din familia asta frumoasă a Universității Craiova. Și pe vremea mea, și acum, sunt cel de-al 12-lea jucător, cel mai important. Le doresc să aibă un 2017 plin de bucurii și satisfacții”.

Cătălin Pasăre