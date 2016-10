Dublă de 6 puncte pentru România

După egalul cu reprezentativa Muntenegrului, România nu-şi permite paşi greşiţi în deplasările din Armenia şi Kazahstan dacă vrea calificarea directă la Mondial. Cei mai mulţi oameni de fotbal sunt de părere că doar 6 puncte ar menţine selecţionata noastră în cursa pentru locul I, iar două victorii din aceste două deplasări ar fi vitale. “Obiectivul nostru este să obținem șase puncte din meciurile cu Armenia și Kazahstan. Nu pot oferi garanția succesului, dar pot garanta că vom face totul pentru a-l obține. Ați observat și la Euro 2016 că reprezentativele care în trecut erau mai slab cotate au devenit foarte disciplinate tactic și au nivel fizic foarte bun. Și cu Muntenegru s-a dovedit că pentru a învinge ai nevoie și de puțin noroc sau cum vreți să îi spuneți. Am vorbit cu selecționerul Poloniei, Adam Nawalka, și el mi-a spus că după meciul din Kazahstan este fericit numai pentru faptul că jucătorii lui au ieșit de pe acel teren fără accidentări. Și mai este fericit că a plecat de acolo cu un punct”, a declarat antrenorul României, Christoph Daum.

Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraş, a spus că nu vom avea de a face cu adversari mult inferiori: “România ar trebui să facă 6 puncte ca să rămânem în cărţi, altfel va fi greu. Fotbalul s-a echilibrat, echipele cu care jucăm au investit foarte mult în ultimul timp şi nu va fi uşor. Le doresc multă baftă şi le ţin pumnii, mai mult de atât nu am ce să le fac. Să sperăm că vor obţine două victorii care să ne ţină în plasa calificării pentru Mondialul din Rusia”.

“Sunt adversari foarte periculoși, toată lumea se așteaptă ca să câștigi, toată lumea vrea cele trei puncte și ați văzut ce s-a întâmplat cu Polonia. Mai au și ei jucători care joacă în străinătate, cred că nu va fi ușor. Sper să reușim cele trei puncte, mai ales după meciul cu Muntenegru”, a precizat şi fostul antrenor de la Tg-Jiu, Emil Săndoi.

Primul meci al tricolorilor are loc sâmbătă, 8 octombrie, în Armenia, la Erevan. Partida se va disputa de la ora 19.00.

Cătălin Pasăre