Dublă pentru Markovic în partida cu Hibernians: “Asta e meseria mea, să-i fac fericiţi pe suporteri”

Universitatea Craiova a obţinut un succes facil în cel de-al treilea joc de verificare de pe pământ maltez. Amfitrionii de la Hibernians nu au rezistat jocului ofensiv al “Ştiinţei” în prima repriză, iar formaţia lui Gheorghe Mulţescu şi-a făcut norma de goluri. Băluţă a deschis scorul la jumătatea actului întâi, dar şi mai important este că tânărul atacant Jovan Markovic începe să confirme încrederea pe care o au în el oficialii din Bănie. Vârful care nu a împlinit încă 16 ani a izbutit o dublă, cel de-al doilea gol al său fiind o reuşită superbă cu capul. “De asta mă antrenez şi îmi doresc să fac asta şi într-un meci oficial. Îmi doresc să înscriu cât mai multe goluri în Liga I, şi dacă am ocazia o să o fac. Asta e meseria mea, să-i fac fericiţi pe suporteri cu golurile mele”, a spus eroul partidei de verificare. “Este un jucător cu un simț al porții ieșit din comun. Să nu uităm că la nivelul Ligii Elitelor U17 a marcat de fiecare dată când a fost pe teren. Este golgheter la juniori. A marcat peste jumătate din golurile echipei și îmi doresc să fie o soluție în cel mai scurt timp pentru echipa mare. Are o personalitate puternică, o stăpânire de sine care-i permite să treacă foarte ușor peste febra de start și de aceea nu mă miră că a reușit o dublă în primul meci din Malta sub comanda lui Gheorghe Mulțescu”, a spus despre Markovic directorul tehnic al Centrului de copii și juniori al Universității Craiova, Dumitru Barbu. Acesta a fost cel de-al treilea amical susținut de alb-albaștri în cadrul stagiului din Malta, în primul înregistrând o remiză, 1-1 cu Fortuna Dusseldorf, iar în cel de-al doilea o victorie, 2-1 cu FC St. Gallen. Antrenorul Gigi Mulțescu a utilizat în prima repriză următorii jucători: Vlad – Dimitrov, Kelic, Acka, Briceag – Mateiu, Zlatinski (15, Screciu), Bancu – Ivan, Băluță, Măzărache (27, Markovic). Din minutul 62 tehnicianul a schimbat aproape toată echipa, formula arătând astfel: L. Popescu – Petre, Popov, Barthe, Bârzan – Madson, Gustavo, Rocha – Screciu (77, Al. Popescu), Fajic, Markovic (77, Manea). Următorul joc de verificare pe care-l va susține Craiova în Malta va avea loc sâmbătă, împotriva formației elvețiene FC Winterthur.

Cătălin Pasăre