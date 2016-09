Edi Iordănescu cumpără abonamente de la Pandurii

Campania demarată de Galeria Durii şi clubul Pandurii Tg-Jiu de a vinde abonamente pentru a salva echipa de fotbal are ecou peste mări şi zări. Dacă târgujienii plecaţi în străinătate şi-au comandat tichete de acces pe stadion, nici fostul antrenor din oraşul lui Brâncuşi, Edi Iordănescu, nu a rămas pasiv la iniţiativă. Din câte se pare acesta va achiziţiona 20 de abonamente la peluză.

“Cu Edi am avut o discuţie telefonică şi mi-a zis că o să îmi trimită bani săptămâna viitoare. Se ştie că este la CSKA Sofia, nu poate să vină în ţară, dar este trup şi suflet lângă această echipă. Omul vrea să ajute şi el cum se poate, şi trebuie să se ţină cont că Iordănescu nu şi-a luat salariul pe care îl avea de primit de la clubul Pandurii, nu şi-a băgat memoriu şi se gândeşte să ajute”, a spus Valeriu Peptenatu, preşedintele Ligii Suprterilor Durii.

“Este o inițiativă importantă și demnă de tot respectul. Suporterii care au reacție dovedesc forță și vă promit că inclusiv noi ne vom alătura campaniei. Eu voi cumpăra 10 abonamente pe care le voi dona altor fani ai echipei. Sper ca exemplu meu să fie urmat și sunt convins că și Petre Grigoraș va face același lucru. Un club cu un asemenea spirit nu are voie să dispară”, a declarat şi preşedintele Narcis Răducan.

Preţurile abonamentelor:

– 150 lei – tribuna I

– 100 lei – tribuna II

– 50 lei – peluză

