Erico da Silva, din iarnă la Pandurii!

Apariţie surprinzătoare la ultima conferinţă de presă a echipei de fotbal. Fostul jucător al Pandurilor, Erico da Silva, datorită căruia formaţia din Gorj nu a fost, miercuri, depunctată, l-a însoţit pe Narcis Răducan la sediul clubului. Preşedintele Pandurilor a ţinut să-i mulţumească public brazilianului pentru gestul său de a amâna datoria pe care o are echipa faţă de el. De asemenea, Răducan a recunoscut că are o înţelegere cu Erico pentru o revenire la Tg-Jiu. Totuşi, nimic nu este bătut în cuie.

“Vreau să-i mulţumesc public pentru că am găsit înţelegere şi am scăpat de penalitatea de două puncte. Este un gest care ne-a ajutat. Are dreptate că merită aceşti bani, şi nu trebuia să ajungem până aici, iar pentru acest lucru i-am întors gestul şi, odată ce termină problemele cu viza, i-am promis că va fi unul dintre jucătorii care va juca pe noul stadion, în tricoul Pandurilor. Chiar dacă aveam alte opţiuni în vară, atât noi, cât şi el, pentru ceea ce a făcut, cred că a demonstrat că nu joacă doar pentru salariu, şi chiar dacă vine de pe alt continent, o face cu sufletul. Cred că este unul dintre oamenii care merită să calce pe noul stadion. La iarnă, va avea prima opţiune să semneze un contract cu Pandurii, bineînţeles dacă va dori şi nu va avea ceva mai bun din străinătate”, a spus Narcis Răducan.

Erico da Silva speră ca Pandurii să depăşească cu bine perioada dificilă prin care trece, deoarece oraşul Tg-Jiu şi oamenii de aici i-au rămas în suflet. Brazilianul şi-a motivat gestul de a-i păsui pe gorjeni: “Am făcut-o pentru că ştiu foarte mulţi oameni din acest oraş, şi foarte mulţi suporteri. Cu mulţi dintre ei am stat zi de zi, ştiu că suferă mult pentru echipă. Mulţi stau numai pe drumuri pentru Pandurii, iar eu ştiu ce înseamnă asta. Eu nu am nimic de câştigat dacă moare echipa, am făcut ce am putut să fac, iar acum îi lăsăm pe restul, pe preşedinte şi pe ceilalţi de aici. Toată lumea ştie ce am păţit aici, am nevoie de bani, dacă vin, bine, dacă nu, ce o vrea Dumnezeu”.

Erico a confirmat că şi-ar dori să îmbrace din nou tricoul Pandurilor şi a dezminţit informaţia că Marin Condescu l-ar fi determinat să renunţe la litigiu. “Nu ştiu în cine să am încredere. Mulţi mi-au promis până acum, dar rezolvarea nu a venit. Iubesc foarte mult echipa asta şi în viitorul apropiat vreau să joc pe terenul acesta nou. Nu se ştie dacă se va întâmpla, acum sper doar să se rezolve aceste probleme”, a spus Erico.

Cătălin Pasăre