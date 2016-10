Etape cu derbiuri în Liga a 4-a şi a 5-a

Runde importante în campionatele din judeţul Gorj. În Liga a 4-a şi Liga a 5-a s-au disputat, la sfârşitul săptămânii, meciurile dintre primele clasate. Astfel, Ştiinţa Turceni se menţine lider în campionatul judeţean după ce a remizat pe teren propriu cu Internaţional Băleşti, scor 1-1. O altă echipă cotată cu şanse la câştigarea campionatului, Gilortul Tg-Cărbuneşti, nu a profitat de pasul greşit al celor două formaţii şi a terminat la egalitate meciul disputat la Rovinari cu Jiul, scor 2-2. La Onoare, derbiul dintre echipele fruntaşe Viitorul Plopșoru şi Viitorul Brănești s-a încheiat cu un scor greu de imaginat, 8-1.

Oaspeţii au pierdut astfel locul 1 în clasament, iar gazdele sunt acum pe prima poziţie, însă cu un meci în plus. Scorul etapei s-a înregistrat la Godineşti, unde Ştiinţa a spulberat-o pe Olteţul Alimpeşti, scor 10-0.

De altfel, trupa din Alimpeşti şi AS Stejari rămân singurele formaţii care nu au acumulat puncte în cele două divizii după primele etape.

Cătălin Pasăre

Liga a 4-a, Seniori, sezon 2016 – 2017 – Etapa 6

Petrolul Țicleni 3 – 1 AS Stejari

Jiul Rovinari 2 – 2 Gilortul Târgu Cărbunești

Petrolul Stoina 2 – 6 Vulturii II Fărcășești

Știința Turceni 1 – 1 Internațional Bălești

Energetica Tismana 4 – 1 Minerul II Mătăsari

Viitorul Negomir 2 – 1 CS Novaci

Petrolul Bustuchin 4 – 2 Unirea Crușeț

Știința Hurezani 1 – 0 Parângul Bumbești-Jiu

Clasament – Liga a 4-a, Seniori

# Nume echipa M V E I G P A

1 Știința Turceni 6 5 1 0 20-4 16p +7

2 Internațional Bălești 6 4 2 0 31-2 14p +5

3 Gilortul T.Cărbunești 6 4 1 1 15-6 13p +4

4 Parângul B.-Jiu 6 4 1 1 13-7 13p +7

5 Petrolul Bustuchin 6 3 2 1 12-10 11p +2

6 Energetica Tismana 6 3 1 2 14-7 10p -2

7 Petrolul Ţicleni 6 3 1 2 14-18 10p +1

8 Unirea Crușeț 6 2 1 3 14-12 7p +1

9 Vulturii II Fărcășești 6 1 4 1 13-12 7p -2

10CS Novaci 6 2 1 3 7-9 7p -2

11Minerul II Mătăsari 6 2 1 3 8-11 7p -2

12Știința Hurezani 6 2 1 3 5-24 7p -2

13Petrolul Stoina 6 1 1 4 8-18 4p -5

14Viitorul Negomir 6 1 1 4 5-20 4p -8

15Jiul Rovinari 6 0 3 3 2-10 3p -6

16AS Stejari 6 0 0 6 6-17 0p -9

Liga a 5-a, sezon 2016 – 2017 – Etapa 8

Unirea Dragotești 4 – 1 Dumbrava Câlnic

Gilortul Bengești 3 – 0 Flacăra Roșia de Amaradia

Viitorul Cătunele 5 – 0 Ştiinta Peştişani

Progresul Bumbești-Pițic 7 – 1 Foresta Văgiulești

Știința Godinești 10 – 0 Oltețul Alimpești

AS Aninoasa 3 – 5 Ştiinţa Drăguţeşti

Viitorul Plopșoru 8 – 1 Viitorul Brănești

Avântul Baia-de-Fier 1 – 4 Triumful Borăscu

AS Scoarța 3 – 1 Bradul Polovragi



Clasament – Liga a 5-a

# Nume echipa M V E I G P A

1 Viitorul Plopșoru 8 6 1 1 40-13 19p +4

2 Viitorul Brănești 7 6 0 1 30-17 18p +6

3 Ştiinţa Drăguţeşti 7 6 0 1 29-16 18p +9

4 Triumful Borăscu 7 5 1 1 31-13 16p +7

5 AS Scoarța 7 5 1 1 13-5 16p +4

6 Viitorul Cătunele 7 5 0 2 28-14 15p +3

7 Avântul Baia-de-Fier 8 4 1 3 26-24 13p -2

8 Gilortul Bengești 7 4 0 3 18-13 12p +3

9 Flacăra R. Amaradia 7 3 2 2 25-16 11p +5

10Știința Godinești 8 3 0 5 36-25 9p -3

11Progresul B.-Pițic 8 3 0 5 19-34 9p -3

12Unirea Dragotești 7 2 2 3 13-15 8p -1

13Ştiinţa Peştişani 6 2 2 2 7-13 8p -1

14AS Aninoasa 8 2 1 5 16-30 7p -8

15Dumbrava Câlnic 6 2 0 4 21-23 6p 0

16Foresta Văgiulești 6 0 1 5 13-36 1p -5

17Bradul Polovragi 7 0 0 7 8-35 0p -12

18Oltețul Alimpești 7 0 0 7 7-38 0p -12