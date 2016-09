Falimentul şi insolvenţa, din ce în ce mai aproape!

Luna octombrie va fi decisivă pentru existenţa Pandurilor. Membrii asociaţi care au restanţe la club nu şi-au plătit datoriile, iar în actualul context sunt şanse mici să o mai facă până la sfârşitul anului. Situaţia devine astfel disperată, iar gorjenii ar putea suferi depunctări, iar astfel scenariul sumbru pe care l-au evitat, până acum, ar putea deveni realitate. Toţi vor să ajute Pandurii, dar nu acum…

“Eu văd o bornă importantă începutul lui octombrie, deci în maxim două săptămâni este nevoie de realizări efectiv, şi nu doar de promisiuni. Se fac foarte multe acţiuni în această perioadă, împreună cu membrii am luat la rând foarte mulţi agenţi economici importanţi din judeţ. Am reuşit, avem şi rezultate cel puţin pe termen mediu şi lung. Eu văd că echipa a identificat surse de finanţare şi colaborări care să îi asigure un minim necesar. Problema sunt datoriile istorice, şi nu pot spune că suntem liniştiţi din punctul ăsta de vedere”, a spus Răducan.

Preşedintele clubului nu ştie însă, cu certitudine, ce variantă ar prefera acţionarii, dar insolvenţa ar putea fi una dintre ele.

“Deocamdată nu am luat-o în calcul. În condiţiile în care te îndrepţi către faliment, iei în calcul orice. În momentul acesta, nu am un răspuns din partea membrilor asociaţi legat de modul de rezolvare al problemelor. Suntem în contact permanent, deocamdată nimeni nu a pus un diagnostic exact, şi modul cum se rezolvă. Tocmai asta ne îngrijorează, că încă nu s-a găsit o soluţie concretă. Problema majoră încă nu s-a rezolvat”, a admis Răducan.

Cătălin Pasăre