Faţa nevăzută a Braziliei, descrisă de o canotoare din Gorj: “Este crunt!”

Singura gorjeancă prezentă la Jocurile Olimpice din Brazilia, Denisa Tîlvescu, a vorbit despre experienţa de pe continentul sud-american. La 20 de ani, Denisa este multiplă campioană mondială și europeană la juniori, campioană olimpică la tineret, şi are un bronz la senioare. Sportiva a fost rezervă la Rio, dar spune că vizita din “Ţara Cafelei” a marcat-o. Aşa cum mulţi au descris-o, Brazilia este o ţară a contrastelor, iar organizarea Olimpiadei a avut un puternic impact social printre locuitorii săi.

“Brazilia este o ţară foarte săracă. A fost marcant de când am ajuns, mergând să vizităm diverse locuri. A fost destul de strict, trebuia să te întorci la o anumită oră, să nu te prindă seara în oraş. După cum s-a scris în presă, au fost destul de multe incidente. Lumea de acolo era revoltată că s-au organizat Jocurile Olimpice. Mulţi au fost în grevă. Nu a fost totul roz. Este o ţară foarte săracă, unii oameni trăiesc în cutii de carton, şi este crunt să vezi aşa ceva”, a declarat Denisa.

Canotoarea din Gorj a vorbit şi despre condiţiile din satul olimpic, declarând că a fost o diferenţă vizibilă între Rio 2016 şi Nanjing 2014.

“Oamenii, probabil, şi-au dat interesul să fie cât mai bine, cei care au fost implicaţi în organizare. Nu pot să compar Rio cu Nanjing. Sunt şi lucruri foarte frumoase, peisaje extraordinare, zone turistice în Brazilia. Nu s-a investit prea mult în amenajarea camerelor din Satul Olimpic. Aveam un singur pat, un dulap, iar folia de pe parchet nu era luată. Până la urmă am stat doar câteva zile, şi ne-am adaptat”, a spus sportiva.

Denisa Tîlvescu a vorbit şi despre viitoarele sale obiective. Cea mai arzătoare dorinţă a gorjencei este să fie în barcă la Tokyo 2020, şi să obţină o medalie cât mai strălucitoare: “Sper să am un an plin competiţional. Pentru mine anul începe în noiembrie-decembrie, când încep cantonamentul, şi se termină în august. Sper să particip la toate competiţiile la care pot lua parte şi să aduc rezultate, iar pe termen lung îmi doresc o medalie la Tokyo”.

Cătălin Pasăre