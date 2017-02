Fierbe Oltenia! “Ca şi cum ar fi ultimul joc din cariera noastră”

Universitatea Craiova şi Steaua Bucureşti se întâlnesc în derbiul rundei cu numărul 24. Partida dintre locurile 2 şi 3 este programată sâmbătă, la Severin, cu începere de la ora 20.00. O victorie a doljenilor ar echivala cu calificarea în play-off şi ar duce-o pe “Ştiinţa” la un punct peste Steaua în clasament. Chiar şi aşa, antrenorul Gheorghe Mulţescu îndeamnă la calm şi spune că elevii săi trebuie să părăsească terenul neînvinşi. “Nici nu trebuie să mai spun cât de important este acest joc, atât pentru noi, ca echipă, fiindcă vrem să ne calificăm matematic în play-off, cât şi pentru toată suflarea fotbalistică din Oltenia. E mult prea important meciul cu Steaua pentru a ne mai crampona de eşecul de la Botoşani, nu vreau să mai vorbim de acel meci, disputat în condiţii speciale. Miza este inestimabilă pentru un succes cu Steaua, mi-aş dori să avem la final un gol în plus. Şi egalul e bun, orice punct câştigat cu Steaua e un plus”, a spus tehnicianul Craiovei. Mulţescu nu vrea să pună presiune pe fotbaliştii săi, dar spune că Universitatea ar putea alinia o formulă diferită de joc în partida cu bucureştenii. “Pregătim meciul cu responsabilitate, trebuie să avem o prestaţie solidă şi să câştigăm. Este posibil să fie schimbări în primul 11. Trebuie să rămânem echilibraţi, o presiune prea mare ar putea afecta randamentul jucătorilor. Combativitatea va fi la cote maxime şi sper ca şi precizia să fie la fel. Nu vreau să fim dominaţi de ură, fiindcă dacă urâm nu avem timp să construim. Trebuie să fim concentraţi ca şi cum ar fi ultimul joc din cariera noastră. Miza este inestimabilă, orgoliul nu poate fi plătit, nu poate fi cântărit”. În ciuda prestaţiilor mai puţin convingătoare ale Stelei din 2017, antrenorul din Bănie este convins că oaspeţii au resurse pentru a depăşi orice adversar. “Steaua are jucători de valoare, care pot decide jocul şi putea să câştige uşor primele două meciuri după cum s-a prezentat şi ce jucători posedă. Au multe alternative pentru a dezvolta un joc solid. O fiară rănită e mult mai puternică. Trebuie să ne concentrăm la maximum, să plecăm de la ideea că e ultimul meci al carierei noastre de fotbalişti, aşa trebuie să fim de concentraţi”. “Este un meci greu, jucăm cu o echipă foarte bună, ne dorim foarte mult victoria. Suntem motivaţi şi trebuie să dăm sută la sută pentru a câştiga. Craiova are nişte suporteri minunaţi, sper să vină cât mai mulţi să ne sprijine şi după meci să celebrăm victoria împreună. Îmi doresc foarte mult să terminăm campionatul pe podium şi să aducem un trofeu în oraşul acesta care pune atât de multă pasiune pentru fotbal”, a declarat portarul Universităţii, Pedro Mingote. “Va fi un meci foarte greu, nu trebuie să intrăm cu emoţii să ne ajutăm şi să luăm cele trei puncte, care sunt foarte importante pentru noi”, l-a completat căpitanul craiovenilor, Andrei Ivan.

Acka, dorit de Becali?

Fundaşul ivorian al craiovenilor, Stephane Acka, are şanse mici să mai rămână în Bănie din sezonul viitor. Apărătorul de 26 de ani rămâne liber de contract în vară, iar o posibilă destinaţie pentu acesta ar fi chiar echipa lui Gigi Becali. Antrenorul Gheoerghe Mulţescu ştie însă că ar putea fi vorba de o strategie. “Mi s-a părut interesant că a apărut într-un ziar că Steaua îl vrea pe Acka tocmai înaintea meciului direct. Acka este în ultimele 6 luni de contract şi el ar vrea să rămână, dar soţia sa vrea să plece de aici”, a comentat Mulţescu.

Cătălin Pasăre