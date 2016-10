Florin Nini: “Energia îi va lipsi Ligii Naţionale”

Unul dintre antrenorii care au plecat prea devreme de la Tg-Jiu, Florin Nini, regretă dispariţia Energiei din peisajul baschetbalistic. Tehnicianul gălăţean, care a format echipa ce avea să aducă singurul trofeu major din oraşul lui Brâncuşi, este de părere că baschetul se trăia la intensitate maximă în Sala Sporturilor. “Mie îmi rămâne Tg-Jiu ca un moment frumos din carieră. Am apreciat foarte mult publicul şi emulaţia creată în jurul baschetului. Energia îi va lipsi Ligii Naţionale, prin baschetul etalat de echipă, dar mai ales prin dragostea și atmosfera pe care o creau suporterii”, a spus Nini.

Antrenorul a mai adăugat că s-a acomodat în Gorj şi păstrează legătura cu mai mulţi oameni pe care i-a cunoscut în “perioada” Energia: “M-am simțit bine în Tg- Jiu, mi-am făcut prieteni acolo, cu multă lume ţin legătura și acum, și cu câțiva juniori. Îl dau exemplu pe Andrei Ivan, care mereu înainte de meciuri îmi urează succes și mă întreabă cum merge echipa și alte lucruri legate de baschet. Oamenii din Tg-Jiu au simțit că m-am luptat pentru acel club, nu m-am folosit de el, ci am fost dedicat muncii de antrenor”.

Deşi în timpul interviului a menţionat că nu vrea să critice activitatea nimănui de la fostul club gorjean, Florin Nini a admis totuşi că nu a fost susţinut până la capăt de către oficialii Energiei, iar condiţii absolut normale de pregătire nu i-au fost puse la dispoziţie: “Am avut multe dezamăgiri acolo, pentru că am fost lăsat singur în multe probleme. De altfel, am cerut încă un om în staff şi încă un pivot până în iarnă, pentru că suma alocată poziţiei 5 a fost prea mică, dar nu s-a putut nimic la momentul respectiv. Consider că am făcut pionierat acolo, nu exista birou de antrenor, iar recuperarea era ceva foarte rar”.

“Port Cupa în suflet!”

Florin Nini a spus că deciziile manageriale de la Energia nu erau luate de o singură persoană, iar asta a afectat viaţa echipei. Deşi nu a fost susţinut întotdeauna în faţa jucătorilor, antrenorul este mândru că a contribuit la câştigarea Cupei României.

“Existau mulţi oameni pe lângă echipă care mereu au influențat conducerea, dar eu nu am vrut să fac jocul nimănui, ci doar al baschetului. Cu siguranță că și eu am făcut greșeli, însă dorința mea a fost să construiesc ceva. Când eu am spus că vom juca în al doilea an în cupele europene unii zâmbeau, nu dau nume, adică nici ei nu credeau, și uite că aşa a fost. Primul trofeu din vitrina clubului, convine sau nu, are și numele meu pe el alături de cel al jucătorilor. Apoi, pe echipa și nucleul format de mine, totul a fost mult mai ușor. A fost munca mea şi a jucătorilor. Cu toate acestea, nimeni din conducerea de atunci nu mi-a trimis o medalie sau o plachetă, deși cred că meritam. Însă eu port Cupa în suflet, și îi felicit pe jucătorii de atunci, încă o dată”.

De altfel, meritele gălăţeanului au fost recunoscute de către suporterii gorjeni, care l-au aplaudat la scenă deschisă pe Nini când Pheonix Galaţi a venit la Tg-Jiu. Antrenorul ne-a spus că s-a simţit bucuros şi emoţionat de primirea fanilor: “La sfârșitul meciului am fost să repet salutul pe care îl facem şi ca antrenor al Energiei. Am fost convins că ei au înțeles și au apreciat munca mea acolo, de aceea nu pot decât să îi respect și să le mulțumesc”.

Cu bune sau rele, Nini rămâne un veritabil om de baschet, iar exemplul este clubul Pheonix Galaţi, fondat şi susţinut de antrenorul care a trecut şi pe la Energia. De altfel, la Galaţi baschetul prinde din ce în ce mai mult, iar atmosfera din Sala Polivalentă stă mărturie în acest sens. Este doar unul din motivele pentru care omul, şi antrenorul Florin Nini, poate să privească în urmă cu mândrie, şi fără regrete.

“Am creat un club alături de oamenii mei, care a ajuns să fie unic în România prin faptul că avem masculin și feminin în Liga Națională. Am format în carieră jucători care au evoluat şi evoluează în Liga Naţională şi am plecat cu fruntea sus de unde am lucrat ca antrenor. Cu siguranță nu am fost perfect și am făcut și greșeli, însă consider că am mai multe lucruri bune decât greșeli. Timpul o va demonstra și oamenii sunt apreciați după fapte și după ce fac sau au făcut în cariera lor, nu după momente”, a spus Nini.

Cătălin Pasăre