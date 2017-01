Foştii Panduri şi-au găsit echipe

Era doar o chestiune de timp până când jucătorii care au evoluat în prima parte a sezonului la Tg-Jiu vor avea angajamente cu alte formaţii. Dacă unii fotbalişti încă aşteaptă după cea mai bună variantă, alţii s-au grăbit să parafeze noi înţelegeri.

Sânmărtean, la arabi

Dorit de aproape toţi antrenorii din Liga I, Lucian Sânmărtean a ales o nouă destinaţie exotică. Fotbalistul în vârstă de 36 de ani va evolua la Al Taawoun din Arabia Saudită. Principalul motiv care l-a îndemnat pe mijlocaş să se întoarcă în Asia a fost posibilitatea de a colabora cu fostul său antrenor de la Steaua, Costel Gâlcă. Sânmărtean a mai evoluat în Arabia Saudită la Al Ittihad, în perioada 2015-2016, când antrenor era Victor Piţurcă. Declarat cel mai bun mijlocaş din Liga I, acesta a semnat pe 6 luni cu formaţia saudită. Al Taawoun ocupă locul 7 în campionat, cu 18 puncte. În afara Europei vor evolua şi foştii fundaşi centrali de la Pandurii, Nikola Vasiljevic (Tokushima Vortis, liga a doua japoneză) şi Gordan Bunoza (Incheon United, Coreea de Sud)

Piţian, Răuţă şi Herea rămân în Liga I

Fotbalistul format la Tg-Jiu, Andrei Piţian, va îmbrăca din 2017 tricoul campioanei Astra Giurgiu. Piţian a declarat că s-a sfătuit cu alt fost pandur, Cristian Săpunaru, înainte de a face alegerea, şi aşteaptă cu nerăbdare să înceapă colaborarea cu Marius Şumudică. “Pentru mine e un pas înainte în cariera mea. Am avut discuţii în ultima perioadă cu cei de la Astra şi ţin să le mulţumesc pentru interesul pe care l-au manifestat pentru mine. Sper ca în perioada următoare să confirm că acest interes n-a fost degeaba şi să dau satisfacţie. Am avut o discuţie cu Cristi Săpunaru şi mi-a spus de anumite lucruri de la Astra. M-a sfătuit că ar fi OK pentru mine să vin. E un om şi un jucător pe care-l apreciez şi ţin cont de părerea lui”, a declarat Piţian, pentru Dolce Sport, la plecarea spre Giurgiu. Experimentatul mijlocaş Ovidiu Herea a vrut cu orice preţ să rămână în România. Herea se va bate la play-out, deoarece a ales Concordia Chiajna. Acesta a semnat pe un an şi jumătate cu formaţia lui Dan Alexa, echipă cu care a decolat astăzi spre Antalya. La Chiajna va evolua şi Valentin Munteanu, un jucător care a rupt înţelegerea cu Pandurii înainte de sfârşitul anului 2016. Alexandru Răuţă va fi adversarul echipei din Gorj chiar din primul meci. Închizătorul a ales să evolueze pentru CSM Poli Iaşi, primul oponent al trupei conduse de Flavius Stoican în jocurile oficiale. “Sunt foarte bucuros că am ajuns la Iași. Sper să ducem echipa în play-off”, a spus Răuţă.

Grigoraş, în stand-by?

Tehnicianul Petre Grigoraş este şi el în aşteptarea unei oferte. Deşi a rămas cu un gust amar după ultima experienţă cu Pandurii, acesta speră ca echipa noastră să reprezinte în continuare fotbalul românesc. “Se mai poate antrena în Liga 1, dar poţi fi păcălit şi denigrat oricând. Stoican poate face orice acolo, depinde de condiţiile care i se oferă. Mi-aş dori ca Pandurii să se salveze, se face un stadion foarte frumos acolo şi ar fi păcat să se joace acolo liga a patra. Mi-aş dori să fie în Liga 1”, a declarat Grigoraş pentru DigiSport. Acesta a mai spus că a rămas doar cu prime de joc din perioada în care a antrenat la Tg-Jiu, iar Marin Golea, cel care a contestat programul fixat de Grigoraş echipei, nu poate să-şi dea cu părerea pentru că nu se pricepe. “Nu am primit niciun salariu nici eu, nici jucătorii timp de 6 luni, din iulie până în decembrie, am primit doar nişte prime. Am sperat că lucrurile se vor îndrepta. Condescu poate vorbi despre ce s-a întâmplat după ce a venit dânsul, mi se pare că nu poţi să vorbeşti cât timp nu erai aici. Administratorul Golea nu e om de fotbal, n-am cui să răspund. A fost 3 minute în total la antrenamente cât timp am fost eu acolo”, a precizat Grigoraş.

Cătălin Pasăre