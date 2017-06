Fotbalul gorjean are “Viitor”! Un antrenor şcolit la Coverciano vrea să crească următoarele generaţii

În ciuda dificultăţilor din fotbalul autohton, sportul rege merge mai departe pe plaiurile din Gorj. Tocmai în ideea că fotbaliştii din această zonă vor avea, din nou, un cuvânt de spus în perioada următoare, Şcoala de Fotbal FC Viitorul Târgu Jiu îşi propune să-i iniţieze în fenomen pe micuţii care îşi petrec o mare parte din timp cu mingea la picior. Deşi este un proiect tânăr, Viitorul Târgu Jiu se poate lăuda deja cu rezultate foarte bune la competiţiile la care a luat parte. La începutul lunii iunie, grupa 2011, antrenată de Cosmin Frimu, a obţinut locul 4 la puternicul turneu Sparta Spring Cup Bucureşti 2017, întrecere care s-a bucurat de o participare internaţională. Băieţii lui Frimu veneau după ce cuceriseră trofeul Cupa Râmnicului, la fel ca şi colegii lor născuţi în 2011, pregătiţi de Cristian Mihuţ.

“A fost un turneu frumos, puternic, cu echipe care şi-au dorit victoria. După primele două zile am reuşit, probabil, cel mai frumos parcurs dintre toate formaţiile, reuşind să ne calificăm în semifinale şi fiind consideraţi de majoritatea antrenorilor drept favoriţi. În semifinale am pierdut însă, după un meci strâns, cu 3-2 împotriva echipei Tâmpa Braşov, care a şi reuşit să câştige competiţia. Sunt mândru de toată echipa mea. Drumul lor în fotbal la acest nivel de iniţiere şi formare este de abia la început şi sunt convins că la următoarele turnee locul întâi este rezervat echipei noastre. A fost o experienţă plăcută, am participat la al doilea turneu cu grupa de 2011, după ce, cu două săptămâni în urmă, FC Viitorul Târgu Jiu câştigase Locul 1 la Cupa Râmnicului, desfăşurată la Vâlcea”, a declarat Cosmin Frimu.

Aşchia nu avea cum să sară departe de trunchi, dacă ne gândim că actualii profesori de la Viitorul sunt copiii unor foste glorii de la Pandurii. Doru Mihuţ este considerat, şi acum, de o bună parte a microbiştilor din Gorj, drept cel mai valoros fotbalist care a jucat în acest judeţ, iar Constantin Frimu, şi el fost fotbalist, a predat meserie multor generaţii la Centrul de Copii şi Juniori al clubului.

Şcoala de Fotbal FC Viitorul Târgu Jiu se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5-10 ani. Clubul îşi propune selecţia şi pregătirea copiilor în vederea marii performanţe şi asigură condiţiile materiale necesare. Cei care doresc să urmeze cursurile de fotbal vor beneficia de echipament sportiv, iar pregătirea se va face şi în funcţie de programul şcolar al celor mici. Cei doi antrenori şi-au propus să ţină permanent legătură cu şcolile unde învaţă copiii pentru a nu exista probleme în acest sens. Antrenamentele se desfăşoară pe teren sintetic acoperit, încălzit pe perioada rece, iar Şcoala de fotbal are ca obiectiv să participe la cât mai multe competiţii de profil. Selecţia şi antrenamentele sunt conduse de antrenori de specialitate, licenţiaţi UEFA, şi absolvenţi ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. De altfel, unul dintre ţelurile celor care îi şcolesc pe micii fotbalişti este participarea la competiţii şi turnee internaţionale. Clubul Viitorul Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea la Baza Sportivă Fair Play Arena din municipiu.

“Porţile şcolii noastre de fotbal sunt deschise pentru toţi copiii dornici să practice fotbalul. Împreună cu Cristian Mihuţ, îmi vor împărtăşi toată cunoaşterea acumulată în timpul cursurilor de la renumita Şcoală de Antrenori din Italia, de la Coverciano, unde recent am fost licenţiat UEFA, fiind singurul antrenor din Târgu-Jiu care a avut privilegiul de a studia acolo”, a declarat Cosmin Frimu.

Program FC Viitorul Târgu Jiu:

Marţi: 17.00 – 19.00

Miercuri: 16.00– 19.00

Joi: 15.30 –18.30

Vineri: 15.00–19.00