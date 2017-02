Frustrarea Maxima! Craiova, răpusă pe final de Steaua

Universitatea Craiova a ajuns la două înfrângeri consecutive şi trebuie să se regrupeze rapid pentru ultimele runde din sezonul regulat. Din 2002 “Ştiinţa” nu a mai bătut-o pe Steaua, bucureştenii fiind, fără îndoială, “celebra” bestia nera pentru craioveni. Având alături un public fierbinte, gazdele au jucat mai bine în prima repriză, când au ratat şi un penalti, dar treptat au cedat iniţiativa, iar vizitatorii au dat lovitura cu 10 minute înainte de final.

Filmul meciului

Minutul 9: Craiova a început meciul în atac, iar Andrei Ivan putea marca după o eroare a lui Moke, dar Tamaş a respins balonul trimis peste Niţă.

Minutul 10: Ivan a obţinut un penalti, după ce l-a ridiculizat pe Tamaş, dar Niţă a scos şutul lui Zlatinski (12`)

Minutul 24: GOL Steaua! Pintilii a marcat cu un voleu de senzaţie de la peste 22 de metri.

Minutul 28: Calancea a respins şutul periculos expediat de William De Amorim.

Minutul 32: GOL Craiova! Tamaş a comis un nou fault în careu asupra lui Bancu. Arbitrul a dictat penalti, iar Zlatinski nu l-a mai iertat pe Niţă (34`)

Minutul 75: Alibec a executat bine o lovitură liberă, dar portarul craiovenilor a fost la post.

Minutul 79: GOL Steaua! Gabi Enache a profitat de găurile din apărarea Craiovei şi a înscris la colţul scurt din interiorul careului.

Partida, decisă de goluri “stupide”

Craiova nu are timp să-şi vindece rănile, deoarece săptămâna viitoare dă piept cu Dinamo. Dacă echipa lui Cosmin Contra câştigă în această seară, cu FC Botoşani, partida devine şi mai interesantă, dar şi cu mult mai grea pentru “juveţi”. “Am avut o primă repriză dominată de noi, dar n-am reușit să materializăm. Am luat un gol stupid după ce trebuia să dăm noi gol. A fost un meci echilibrat apoi, dar am primit iar un gol stupid. Cu Dinamo va fi un meci foarte greu. Ne trebuie măcar un punct pentru a fi siguri de play-off. De regulă, se produce un șoc când se schimbă antrenorul. Dar noi depindem de jocul nostru, să eliminăm greșelile. I-am încurajat pe jucători la final, le-am spus că trebuie să ne pregătim pentru meciul cu Dinamo. Am avut o evoluție bună și azi, dar nu eficientă”, a spus antrenorul Gheorghe Mulţescu. “Sunt foarte supărat, puteam deschide noi scorul, apoi am egalat, dar ne-au dat acel gol pe final. La pauză am spus să fim ceva mai agresivi, să fim primii la minge. Îmi pare rău pentru public și că nu am luat aceste 3 puncte pentru a fi siguri de play-off. O să fie un meci foarte greu la Dinamo, trebuie să mergem motivați”, a declarat căpitanul “juveţilor”, Andrei Ivan.

CS Universitatea Craiova – FC Steaua 1-2 (1-1)

Au marcat: Zlatinski 34` / Pintilii 24`, Enache 79`

CS Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Acka, Briceag – Popov (R. Petre 90+1`), Zlatinski, Băluţă (Fajic 76`) – Nuno Rocha, Ivan, Bancu. Antrenor: Gheorghe Mulţescu.

FC Steaua: Niţă – Bălaşa (Enache 46`), Moke, Tamaş, Momcilovic – Ov. Popescu, Pintilii (Muniru 75`) – Jakolis, Achim (Fl. Tanase 62`), De Amorim – Alibec. Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

Arbitri: Ovidiu Haţegan – Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe – Florin Andrei

Cătălin Pasăre