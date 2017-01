Golea: “Grigoraş a pierdut vestiarul”

Administratorul special de la Pandurii, Marin Golea, spune că Petre Grigoraş nu mai putea fi antrenorul echipei din Tg-Jiu. Deşi a declarat, într-un final, că acceptă propunerea de 1.500 euro, Grigoraş nu a mai fost păstrat pentru că a acţionat în defavoarea clubului. Cel puţin asta se înţelege din spusele lui Golea, care a menţionat că anumiţi jucători i-au reproşat faptul că-l au pe Grigoraş tehnician. “S-a angajat că va stăpâni vestiarul şi jucătorii îl vor asculta. Am constatat la un moment dat că a împărţit echipa în două. Asta e realitatea, nimeni nu a trimis o parte din jucători să facă antrenament separat. Dumnealui, în ultima perioadă, nu a mai făcut pregătire cu jucătorii. Unii dintre ei, Răuţă, Obodo şi alţi, ne-au întrebat de ce îl ţinem pe acest antrenor pentru că nu face nimic cu ei. Îmi pare rău că vorbesc aşa despre Grigoraş, eu am ţinut foarte mult la el, şi în continuare îl apreciez pentru ce a făcut în trecut. A zis că rămâne pe 1.500 euro şi i-am spus: «Sub nicio formă nu veţi mai antrena echipa întâi, am echipa a doua». La dumnealui în contract scrie că este antrenor la o echipă de seniori”, a spus Golea. Administratorul special este de părere că Petre Grigoraş nu a servit interesele echipei din Tg-Jiu în ultimele două etape, iar consecinţele gestului de a părăsi terenul la pauză în partida cu ASA se vor vedea mai târziu. “Grigoraş nu a gestionat bine ultimele două etape. Cu Gaz Metan mi-a băgat jucătorii care au fost bolnavi, pe teren. La pauză tuşeau toţi, se auzea de sus din tribună. La meciul cu ASA au procedat greşit. Este puţin probabil să nu mai fim depunctaţi, şi cine ştie ce amendă ne dă Federaţia. Arbitrul este suveran, el hotărăşte, la începerea jocului, dacă se îndeplinesc anumite condiţii acolo. Avem şanse minime ca Federaţia să decidă reorganizarea meciului”.

Cătălin Pasăre