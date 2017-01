Gorjenii mută în ofensivă! Negruţ, la Tg-Jiu

Sergiu Negruţ este fotbalistul care a ajuns la un acord cu Pandurii pentru a evolua, până în vară, la echipa noastră. Fostul jucător de la CFR Cluj are 23 de ani şi este un mijlocaş ofensiv, care poate juca şi ca vârf. Negruţ a bifat 9 prezenţe în actualul sezon pentru trupa lui Vasile Miriuţă, şi a reuşit să marcheze un gol în Liga I. Site-ul de specialitate transfermarkt estimează că valoarea fotbalistului este de 200 de mii euro. La Pandurii mai sunt aşteptate cel puţin două mutări. Negruţ a fost considerat unul dintre talentele fotbalului românesc, dar accidentările şi lipsa şanselor acordate i-au amânat “explozia”. “Fotbalul nu se termină la CFR şi o voi lua de la început. Eu nu am prins foarte multe şanse aici, am jucat destul de puţin şi era destul de greu să mă impun jucând 10 minute în două-trei meciuri, dar fotbalul merge înainte. Voi merge în altă parte, voi juca mai mult acolo şi voi demonstra dacă am sau nu valoare”, a declarat Negruţ pentru presa din Ardeal.

Cătălin Pasăre