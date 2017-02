Gorjenii nu vor meciul cu Dinamo la Bucureşti: “Este exclus”

Pandurii şi Dinamo se întâlnesc în ultima etapă a sezonului regulat, iar confruntarea se anunţă una încinsă. Dacă reuşesc o victorie împotriva gorjenilor, “câinii” au biletele pentru play-off asigurate. Meciul ar trebui să se desfăşoare pe Stadionul din Severin, dar Marin Condescu a anunţat, surprinzător, că Pandurii caută o altă arenă pentru runda de final. Este destul de ciudat că, deşi are întâietate la Mehedinţi, formaţia noastră este dispusă să-i cedeze locul Craiovei pentru partida cu Gaz Metan. Condescu chiar a făcut o propunere bizară ca meciul să se dispute la Mediaş. “Ne omorâm cu ultima etapă pentru că se aglomerează lucrurile. Noi avem al doilea stadion la U Cluj, dar e închis pentru meciul naționalei. Craiova are al doilea stadion la Severin și dacă jucăm și unii și alții la aceeași oră… Este o variantă, să vedem dacă acceptă și Dinamo, la Mediaș. Trebuie să informăm și Liga. După ce aflăm cât ne costă, vedem ce facem”. Buni samariteni, bucureştenii s-au oferit deja să “organizeze” meciul, fie pe Arena Naţională, fie în Ştefan cel Mare. Varianta nu este pe placul conducerii Pandurilor. “Este exclus să jucăm în București. Dacă nu se va vrea în niciun fel, atunci va trebui Craiova să schimbe stadionul și noi să jucăm la Severin”, a declarat reprezentantul USMO.

Deşi au clar şansa a doua în partida cu Dinamo, gorjenii promit că nu se vor preda uşor. Marin Condescu a dezvăluit că sunt premise ca fraţii Da Silva să fie legitimaţi până la ora jocului, iar asta ar ajuta defensiva “şubredă” a Pandurilor. “Pornim cu șansa a doua în meciul cu Dinamo. Pentru noi speranțele sunt ca până sâmbătă să-i rezolvăm pe Elton și cu Erico și am îmbunătăți linia de fund și la închidere. Cu extracomunitarii e puțin mai greu și durează până se rezolvă problemele. Ei nu au lipsit de la pregătire și sperăm ca până vineri să avem toate documentele necesare”.

Egalul dintre Gaz Metan Mediaş şi Steaua i-a făcut pe dinamovişti să nu mai depindă de alte rezultate. O victorie a oaspeţilor îi duce pe elevii lui Contra în primele 6, asta deşi antrenorul gorjenilor, Flavius Stoican, nu exclude un meci între cele două formaţii în play-out “Îmi imaginez un meci Pandurii-Dinamo în play-out. Este posibil orice, mai ales că Dinamo va depinde în mare parte şi de meciul cu noi. Chiar dacă pleacă favoriţi, chiar dacă este un club mare, chiar dacă au jucători de valoare. Nu este o echipă de speriat. Îmi doresc să avem o determinare, o atitudine bună, să avem încredere şi să producem surpriza. Noi vom juca fotbal, vom vedea ce o să fie atunci. Rezultatele vorbesc. Contra are două victorii din două, e normal ca moralul să fie crescut”, a declarat Stoican. “Pentru ei este un meci capital, pentru că dacă nu câştigă, ies din play-off. Pentru noi este un meci important, pentru că jucăm cu Dinamo acasă. Sperăm să facem un joc bun”, a spus şi singurul marcator al Pandurilor din 2017, Sergiu Negruţ.

