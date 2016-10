Gorjenii pot să-i scoată definitiv din play-off pe dinamovişti

Înfrângerea lui Dinamo din această rundă i-a menţinut în zona play-off pe gorjeni. În ultima etapă a turului, formaţia noastră se deplasează în Ştefan cel Mare, iar un succes în faţa bucureştenilor le-ar “cimenta” Pandurilor locul în primele 6. După meciul câştigat în faţa unei alte contracandidate la locurile fruntaşe, FC Botoşani, fotbaliştii de la Pandurii vor să lege rezultatele pozitive. Meciul va fi unul foarte încins, având în vedere că echipa gazdă a pierdut un tempo în lupta pentru vârful Ligii I. Mijlocaşul Ovidiu Herea a declarat că nu-l interesează să-i lase pe “câini” în afara play-off-ului, ci vrea ca trupa gorjeană să fie cât mai sus. “Mi-aş dori să fi îngheţat campionatul dacă eram noi pe primul loc. Aşa îmi doresc să jucăm în continuare, îmi doresc să facem meciuri bune, iar la finalul sezonului să fim în play-off, la o distanţă cât mai mică de primul loc. Am bătut Botoşaniul, o echipă bună. Acum o să mergem să facem un meci bun cu Dinamo. Sperăm să câştigăm şi acolo”, a spus Herea. Şi căpitanul Lucian Sânmărtean a admis că pe gorjeni îi aşteaptă un test dificil: “Vine meciul cu Dinamo, meci important de campionat pe care îl tratăm serios. Vrem să ne impunem, chiar dacă jucăm în deplasare. Am făcut un meci bun cu Botoşani, este o victorie şi de moral, dar şi meritată”, a declarat Sânmărtean. În ultimele sezoane, cele două formaţii şi-au împărţit victoriile. Deşi anticipează un meci echilibrat, preşedintele Narcis Răducan a declarat că preferă să-i “năşească” pe dinamovişti. “Ne-ar avantaja să rămânem pe poziţia aceasta, mai avem o etapă din tur, chiar împotriva lui Dinamo. Am fost şi naşii dinamoviştilor, am fost şi fini, la un moment dat, anul trecut. Să vedem cum stăm, anul acesta. E un raport de forţe sensibil egal. Avem o echipă bună, avem un antrenor foarte bun”, a precizat Răducan.

Laude pentru Mutu

Numirea lui Adrian Mutu într-o funcţie administrativă o va ajuta pe Dinamo. Cel puţin asta cred reprezentanţii clubului nostru, care au avut numai cuvinte frumoase despre noul oficial al echipei din Ştefan cel Mare. “Îl vedeam şi preşedinte, îl vedeam şi antrenor. Are calitate, e un tip inteligent, un tip care are şi relaţii, care ştie să-şi apropie şi jucătorii, un tip care ştie să impună şi respect, şi care poate face faţă în orice postură. Cred că le va insufla şi din dorinţa pe care a avut-o el ca jucător, cred că e un câştig şi un avantaj pentru Dinamo”, a spus Sânmărtean.

“Are toate calităţile să fie atât antrenor, cât şi preşedinte, depinde doar de el. Este un om de fotbal care a căpătat o mare experienţă la cel mai înalt nivel şi, în condiţiile în care eşti preocupat, cred că are un mare avantaj faţă de alţi conducători. Nu este o meserie uşoară, îşi va da seama imediat, mai ales că vorbea de «era» fără bani. Poate la Dinamo nu e cazul în acest moment, dar nu va fi lipsit de greutăţi, şi de aceea vreau să-l încurajez la început de drum. Îşi va da seama că cei din teren nu pot face ce făcea el, sau unii dintre ei. Cred că este principala problemă şi, când încep tremurăturile în tribună, îţi dai seama că era mai bine în teren. Dar sunt şi multe satisfacţii”, a spus Narcis Răducan.

Clasament Liga I

1 FC Steaua Bucureşti 12 17-9 26

2 CS U Craiova 12 17-12 23

3 F.C. Viitorul 12 14-12 20

4 F.C. Botoşani 12 21-15 19

5 Pandurii Tg. Jiu 12 14-10 19

6 Gaz Metan Mediaş 12 13-12 19

7 CFR 1907 Cluj 12 22-9 17*

8 Dinamo Bucuresti 12 18-14 16

9 Concordia Chiajna 12 6-13 13

10 FC Voluntari 12 17-19 12

11 CSM Poli Iași 12 11-13 12

12 Astra Giurgiu 12 11-18 12

13 ASA Târgu Mures 12 10-23 1**

14 Poli Timișoara 12 11-23 -3***

* Echipa penalizata cu 6 puncte

** Echipa penalizata cu 6 puncte

*** Echipa penalizata cu 14 puncte

Cătălin Pasăre