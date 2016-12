Gorun, supărat după eşecul din Banat: “O atitudine care nu mi-a plăcut”

Pasa proastă prin care trece echipa de handbal de la CSU Constantin Brâncuşi se adânceşte. Eşecul cu Timişoara din ultima rundă îi dă de gândit antrenorului Adrian Gorun, care şi-a criticat elevii după o înfrângere puţin anticipată. Tehnicianul a declarat că este foarte iritat pentru că sportivii nu i-au ascultat indicaţiile. “Normal că am fost supărat, în momentul în care joci cu ultima clasată, care nu câştigase niciun meci pâna acum, şi pierzi. Era normal să facem un joc bun şi să câştigăm, cu toate că obiectivele noastre nu sunt prea mari în acest sezon. Până la pauză nu am jucat grozav, le-am zis că-mi pun semne de întrebare. După pauză, tot ce am spus eu în vestiar nu s-a pus în practică, ba mai mult, în 5 minute am luat 5 goluri consecutive şi jocul a devenit destul de echilibrat, cu fluctuaţii. Chiar şi aşa, am condus în permanenţă, ne-am dus la 3 goluri, ne-au egalat din nou, am condus iarăşi noi. În orice caz, în ultimele 5-6 minute aveam 3 goluri avantaj, dar finalul nu l-am gestionat cum trebuie. Au fost nişte aruncări nepregătite ale unor jucători, o atitudine care nu mi-a plăcut. S-a pierdut mingea uşor, iar după time-out nu s-a făcut ceea ce am cerut eu. Nu ascultă bine! La iarnă facem curăţenie”, a spus Gorun.

Antrenorul a mai declarat că există handbalişti care nu ştiu să gestioneze situaţia actuală şi pun “veniturile” pe primul loc. “Probabil unii se gândesc să primească bani înainte de a juca, habar nu am, sunt alte probleme acum. Nu mai e ca la juniori când jucau de plăcere. Văd că jucătorul român se gândeşte mai mult la bani, decât la a juca pentru el, în primul rând, o fi şi chestia asta. În orice caz, am fost dezamăgit de joc în primul rând, indiferent de ce cred ei sau de ce s-au comportat aşa. Probabil că după pauză i-au simţit pe adversari că sunt sub nivelul lor şi s-au relaxat”.

Din păcate, gorjenii au în continuare probleme cu accidentările, iar doi dintre jucătorii reprezentativi ai echipei au şanse mici să fie folosiţi în meciul cu liderul CS Minaur Baia Mare. “Mladin este indisponibil, nu se antrenează, şi acum nu s-a antrenat toată săptămână. L-am băgat la meci după minutul 15, pentru că am văzut că nu se poate fără el, e un jucător important. Nu ştiu dacă o să-l mai forţez, nu are rost să-l pierd de tot. Constantina, la fel, nu a fost nici pe foaia de joc. Sper să-l am pentru meciul din etapa viitoare de la Craiova. Sunt absenţe importante”, a precizat Gorun.

Cătălin Pasăre