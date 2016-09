Greu cu ASA? Grigoraş: “E o echipă care nu cedează”

Pandurii dă piept, în această seară, de la ora 20.30, cu ocupanta locului 13 din Liga I, ASA Tg-Mureş. Dacă pe hârtie partida are o favorită certă, oficialii gorjenilor şi-au pus deja jucătorii în gardă. Cu – 3 la activ, oaspeţii vin după două victorii surprinzătoare cu CFR Cluj şi Dinamo, iar Petre Grigoraş se confruntă cu anumite probleme de lot. Peste toate acestea, unul din jucătorii de bază ai Pandurilor, Filip Mrzljak a plecat, marţi, de la echipă.

“Avem ceva probleme, Piţian e suspendat, Bunoza şi Voiculeţ sunt accidentaţi şi nu vor face parte din lot. Mă interesează foarte mult să avem continuitate în rezultate, iar prima partidă e cea cu Tg-Mureş. Cine crede că va fi un meci uşor, va păţi ce a păţit CFR Cluj, şi ce a păţit şi Dinamo. E o echipă care nu cedează, vrea să profite de momentul bun prin care trece şi sigur va veni la noi să câştige. Avem datoria să ne pregătim foarte bine, să fim extrem de atenţi în această partidă. Trebuie să câştigăm, pentru că ar fi foarte bine, după o victorie frumoasă la Gaz Metan, să completăm cu o victorie pe teren propriu. Suntem pe un drum bun, ascendent. Cum au dat dovadă de mare caracter până acum, sunt convins că băieţii vor da şi la meciurile următoare. Mă aştept la o evoluţie convingătoare şi la o victorie”, a spus Grigoraş.

Nici mijlocaşul Pandurilor, Vali Munteanu, nu crede că ASA este o formaţie de coada clasamentului. “E o echipă destul de bună după părerea mea, mai ales acum, de când a fost preluată de Dan Alexa. Am urmărit jocul lor în mai multe meciuri, pentru că am foşti colegi acolo, şi mi-au plăcut cum joacă, cel puţin din punct de vedere al agresivităţii. Vrem să luăm toate punctele, pentru că jucăm acasă, vor fi 3 jocuri într-o săptămână. Este un joc foarte important”, a spus fotbalistul. Munteanu, care a semnat una dintre rătările campionatului în meciul cu Mediaş, a declarat că trebuie să fie mai atent la finalizare: “Am avut, probabil, în acest început de campionat, cele mai multe ocazii. Dacă eram puţin mai atent, eram în primii 3 marcatori ai campionatului. Sper să reuşesc să marchez mai mult şi să câştigăm, să adunăm cât mai multe puncte. Probabil când ajung în faţa porţii nu mai sunt la fel de concentrat”.

Mingote “debutează” ca adversar

Meciul de pe Stadionul Municipal din Severin este primul în care portughezul Pedro Mingote nu se va mai echipa în vestiarul Pandurilor. Experimentatul portar a servit aproape un deceniu culorile alb-albastre, dar acum va încerca să-i oprească pe foştii săi coechipieri din drumul spre victorie. Antrenorul Petre Grigoraş a avut cuvinte frumoase la adresa jucătorului lusitan. “Pentru mine va fi o reîntâlnire plăcută, nu ştiu cum va fi pentru el, dar am avut o perioadă bună, când am lucrat şi nu am avut niciun fel de problemă. E un jucător care a evoluat la Tg-Jiu 8-9 ani dacă nu mă înşel, un jucător exponenţial, foarte bun. Îi doresc multă baftă, să fie sănătos la noua echipă, dar vineri vom fi adversari şi bineînţeles că ne dorim să câştigăm”, a spus antrenorul.

Joc special şi pentru Răducan

“Transferat” de la Tg-Mureş, unde putea să facă o surpriză de proporţii şi să câştige Liga I, acum două sezoane, preşedintele Pandurilor, Narcis Răducan, spune că are amintiri frumoase din acea campanie: “Pentru mine are şi o valoare deosebită, de la Tg-Mureş am ajuns la Pandurii, şi am pus şi eu umărul la performanţa istorică de anul trecut, vicecampioana României din poziţia de nou-promovată. Am rămas cu foarte mulţi prieteni acolo”.

Oficialul gorjenilor a admis însă că formaţia vizitatoare nu trebuie subestimată, în ciuda problemelor financiare de la club. “E un meci special, pentru că de regulă când se observă un dezechilibru la casele de pariuri sau pe hârtie, trebuie să tragi un semnal de alarmă, ca să nu fie prea târziu. Asta am încercat zilele acestea. Ne-a ajutat mult şi Dinamo pentru că s-au convins şi jucătorii noștri că nu poţi bate pe nimeni cu un simplu act de prezenţă. Au mari probleme în lot, dar încă sunt jucători care pot juca fotbal la nivel bun şi dacă nu vom fi concentraţi 100% vom avea surprize. Eu sper să dublăm victoria frumoasă de la Mediaş cu altă victorie şi să intrăm în săptămâna aia de foc: cu două jocuri contra două echipe care au anunţat ă lupta pentru play-off”, a spus Răducan.

Este demn de menţionat că antrenorul echipei din Tg-Mureş, Dan Alexa, nu va putea sta pe bancă la partida din runda cu numărul 8. Fostul tehnician de la Rapid şi Poli Timişoara a fost eliminat etapa trecută, în meciul câştigat de echipa sa în faţa dinamoviştilor.

Cătălin Pasăre