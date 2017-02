Greu de răpus şi în “oficiale”! Pandurii – Poli Iaşi: 1-1

Dorinţa lui Flavius Stoican s-a împlinit, iar Pandurii a debutat cu dreptul în noul sezon. Tehnicianul din Severin a declarat că vizează cel puţin un punct la debutul său pe banca formaţiei gorjene. Fără Erico, Elton sau Samson, Pandurii a mizat pe o formulă relativ neexperimentată pentru Liga 1, dar gazdele au bifat un prim rezultat pozitiv într-o iarnă care se anunţă foarte dificilă. Omul meciului a fost veteranul Răzvan Stanca, numit căpitan după plecările masive din intersezon.

Fimul meciului

Prima ocazie a meciului le-a aparţinut gorjenilor. Pîrcălabu a scăpat pe partea stângă, a centrat foarte bine în careu, dar balonul a fost reluat greşit, cu capul, de Hlistei, iar mingea a trecut pe lângă poartă (`12). Treptat, oaspeţii s-au instalat la timona jocului, dar prima mare ocazie a moldovenilor a venit abia în minutul 28, când Stanca a fost întins serios de şutul lui Vasile Gheorghe. Surugiu a solicitat în zadar un penalti în minutul 34, iar la câteva secunde după acţiunea pandurului, acelaşi Stanca a anulat efortul lui Bole, care a trimis o lovitură cu capul pe colţul scurt(35`). Omul primei reprize a fost fără îndoială căpitanul gazdelor. Portarul echipei noastre a scos incredibil un şut trimis de Andrei Cristea din centrul careului (38`). În partea secundă, oamenii evidenţiaţi de Flavius Stoican în stagiul din Malta, Pîrcălabu şi Hlistei au combinat frumos în careul moldovenilor, dar lovitura de cap trimisă de cel din urmă a fost apatică (52`). Partida s-a animat în actul al doilea, iar Mărgărit, scăpat în lateral, nu l-a putut învinge pe Grahovac din câţiva metri (53`). Peste numai două minute, Andrei Cristea a dejucat pasul la offside făcut de defensiva noastră, dar şutul său s-a dus în bară. Golul ieşenilor a venit în cele din urmă în minutul 60, când Vasile Gheorghe a surprins apărarea gazdelor cu un şut din centrul careului. “Cu sacii în căruţă”, elevii lui Eugen Neagoe au cedat iniţiativa, iar Surugiu putea egala cu un şut plasat de la 16 metri (72`). Mutările lui Stoican s-au dovedit inspirate, jucătorul venit în această iarnă de la CFR Cluj, Sergiu Negruţ, reuşind egalarea în minutul 80. Atacantul a profitat de o gafă uriaşă a lui Mihalache şi l-a executat pe portarul advers. Poli nu a mai avut forţa necesară să asedieze careul nostru, iar Pandurii a obţinut un punct de moral la primul meci din 2017.

Stoican: “Vor mai veni jucători”

Antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican, a declarat după remiza de la Severin că lotul formaţiei din Tg-Jiu trebuie îmbunătăţit. “Am avut patru absenţe importante. Au fost situaţii dificile, deoarece erau nişte jucători pe care mă bazam. Nu este nimeni titular şi de aceea cred că jucătorii care au intrat au făcut o treabă foarte bună. Întâlnim în continuare adversari cu jucători care au calitate, dar asta nu înseamnă că le va fi uşor. Săptămâna viitoare vor mai veni nişte jucători. Avem mare nevoie de un mijlocaş defensiv pentru că acum stau doar în Stana şi Zaina“, a spus tehnicianul. Stoican a recunoscut că primul meci pe banca pandurilor nu a fost unul uşor. “Am avut emoții în acest debut, am jucat la mine acasă. A fost primul meu meci oficial pe acest stadion nou. Cred că am scos un egal cu una dintre cele mai bune echipe din campionat. Sunt încrezători și jucătorii mei, chiar dacă sunt tineri, am avut meciuri bune în cantonamentul din Antalya. Am făcut un meci bun, puteam scoate chiar mai mult, dar cred că este un rezultat echitabil”. “A fost un meci destul de greu, știam că întâlnim o echipă destul de bună. Eu zic că pentru început ne-am descurcat onorabil. Sunt copii mulți în echipă, sunt dornici de afirmare. Noi am încercat să nu primim gol, dar e bine că am scos un egal. E destul de greu să supraviețuim, vom vedea ce se va întâmpla în play-out. Banii probabil că vor veni, conducerea va face tot posibilul, oricum, copiii din această echipă trebuie să joace și să demonstreze că merită să rămână în Liga 1”, a spus eroul gazdelor, Răzvan Stanca.

Neagoe: “Greşelile se plătesc”

Dacă ieşenii mai sperau la play-off înaintea acestui meci, egalul de la Severin i-a readus cu picioarele pe pământ. “Ştiam că nu va fi uşor şi acest lucru s-a demonstrat până la final. Am controlat meciul, am condus, puteam să mai marcăm. În fotbal, când nu eşti serios şi nu tratezi jocul cum trebuie, aşa se întâmplă. Am plătit pentru o gafă făcută în momentul în care noi controlam jocul şi ei nu mai puteau reveni. Greşelile se plătesc în fotbal. Nu putem spune că Pandurii este o echipă construită peste noapte. Au deja 3 săptămâni împreună, formează o echipă bună”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Eugen Neagoe. “Cu greu reușesc să-mi găsesc cuvintele, toate mergeau bine în meci, aveam ocazii, controlam jocul, iar apoi a venit acea greșeală în apărare. Atunci am început să pierdem controlul și din păcate plecăm cu un singur punct. Din păcate, cred că în proporție de 70% am ratat calificarea în play-off”, a spus Vasile Gheorghe, autorul primului gol. “Hai să lăsăm chestiile astea cu play-off-ul că suntem departe. Nu avem nicio șansă dacă jucăm așa. Trebuie să ne vedem lungul nasului! Suntem la retrogradare, iar dacă nu ne trezim s-ar putea să avem probleme. Nu poți să tratezi un meci de asemenea manieră”, a completat preşedintele Florin Prunea.

Pandurii Târgu Jiu – CSM Poli Iaşi: 1-1

Au marcat: Negruț 80` / Vasile Gheorghe 60`

CSM Poli Iași: Grahovac – Bosoi, Mihalache, Frăsinescu, Țigănașu (66` Sato) – V. Gheorghe, Răuță, Ciucur (56` Golubovic), Ștefănescu – Bole, A. Cristea. Antrenor: Eugen Neagoe

Pandurii: Stanca – Negoiță, Tătaru, Ilie, Bușu – Stana, Zaina – Pîrcălabu (61` Firțulescu), Hlistei (78` Hamed), Surugiu – Mărgărit (64` Negruț). Antrenor: Flavius Stoican

Arbitru: George Rădulescu, Mircea Grigoriu, Marius Marchidanu

Cătălin Pasăre