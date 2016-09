Grevă la Pandurii? Jucătorii au ţinut o şedinţă în vestiar!

Lipsa banilor şi lipsa perspectivelor nu mai pot fi trecute cu vederea la Pandurii. Jucătorii şi antrenorii au răbdarea limitată, iar următoarele săptămâni par decisive în ceea ce priveşte soarta echipei. Antrenorul Petre Grigoraş a vorbit, la ultima conferinţă de presă, despre o posibilă grevă, şi spune că jucătorii nu ar fi de blamat dacă nu s-ar mai întoarce la antrenamente.

“E o situaţie foarte grea, tot am ascuns, tot am sperat că lucrurile se vor îndrepta. De când am venit, sunt doar promisiuni, nu s-a rezolvat mai nimic. Este purul adevăr. Se încearcă, dar din păcate nu se ajunge la o finalitate în a rezolva măcar o parte din problemele care sunt. Mi-e din ce în ce mai greu, şi mie, să îi motivez pentru a evolua la un nivel foarte înalt. Nici ei nu se mai pot concentra 100%, dar mă bucur că şi căpitanul echipei a rămas în cabină, chiar dacă noi am ieşit, şi a avut o discuţie cu ei să treacă peste orice obstacol şi să se concentreze, în această săptămână, pentru a reuşi să facem un rezultat bun la Chiajna. Nu știu dacă o să plece, nu știu dacă se vor mai antrena, pentru că există și această posibilitate, dacă nu se va rezolva nimic după această partidă, există posibilitatea să fie o situație de genul acesta. Nu știu la ce se va ajunge…eu ştiu, la o grevă generală prin care nu o să mai am pe cine să antrenez”, a spus tehnicianul.

Totul are o limită!

Grigoraş a precizat că este foarte dificil ca actualul nucleu de jucători să rămână intact în condiţiile în care banii nu vin la echipă, iar pericolul de a pierde puncte este mai mare ca oricând. Nu sunt nici măcar semne că situaţia s-ar ameliora, a mai spus tehnicianul.

“Sunt probleme, după câte am înţeles, chiar la limita depunctării şi dacă se ajunge acolo, deja este situaţia foarte gravă. Situaţia financiară este una total nesigură, fără speranţe mari. Nu este deloc uşor să lucrezi într-o asemenea atmosferă. Dacă se vede o intenţie, să plăteşti un salariu, două, vă daţi seama că lucrurile vor deveni mai liniştite. Unii au restanţe mai mari de 3-4 luni, unii au bonusuri restante, prime de anul trecut. Deocamdată sunt de apreciat cum s-au prezentat până acum, dar totul are o limită”.

Pleacă şi Grigoraş?

După “dezertarea” lui Edi Iordănescu, nici Petre Grigoraş nu pare convins să mai rămână în condiţii de austeritate deplină. Mai mult, actualul antrenor spune că sunt condiţii mai dificile decât în mandatul predecesorului său. “Nu ştiu ce a fost înainte, nu ştiu dacă a fost vreodată situaţia de acuma, părerea mea e că n-a fost niciodată o situaţie de genul acesta, după câte am înţeles de la jucători. Chiar dacă nu aveau salariile, măcar aveau altceva de luat, luau primele. Deci nu putem compara situaţiile, sub nicio formă. Dacă se luau, şi la noi, primele la zi, nu ştiu dacă era o situaţie la fel de dramatică”.

În ciuda numeroaselor dificultăţi, Grigoraş nu regretă că s-a întors la Tg-Jiu. “Nu-mi pare rău de absolut nimic, nu discutăm de păreri de rău aici. Discutăm de situaţia la zi a echipei şi de posibilitatea de a se îndrepta pe parcurs. Nu-mi pare rău de absolut nimic de ce am făcut în viaţă şi nu o să-mi pară rău nici că am venit înapoi. Sub nicio formă.”

Cătălin Pasăre