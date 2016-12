Grigoraş avertizează: “E greu să mai faci puncte cu jucători de Liga a 3-a”

Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraş, are şanse mici să rămână la echipa gorjeană până la finalul campionatului. Dacă situaţia nu se schimbă până în iarnă, tehnicianul, care a ajuns la capătul puterilor, este decis să părăsească echipa. Rămâne de văzut, dacă în actualul context politic, factorii de decizie pot convinge administraţia CEO pentru reluarea finanţării în sportul gorjean. Grigoraş a subliniat că Pandurii are şanse minime să rămână în Liga I, dacă nu vor fi păstraţi jucători cu experienţă. Declaraţia vine după ce tehnicianul a rulat mai mulţi fotbalişti “necopţi” în ultimele partide. “Fără ajutor şi fără jucători nu poţi face nimic. Am fost nevoit să fac o sumedenie de improvizaţii şi de pe bancă se spune că intră viitorul echipei Pandurii Tg-Jiu… Cu tot respectul pentru ei, au mult de tras pentru a ajunge să joace la prima echipă. Nu vreau să-i dezarmez, cred că ştiu să lucrez cu tinerii foarte bine, dar trebuie să-i şi atenţionezi că una este să fii în cărţi, sau în lotul unei echipe de primă ligă, şi alta e să fii jucător de Liga I pe care să te poţi baza. Deocamdată, ei sunt foarte tineri, au foarte mult de muncit, iar, când ai nevoie de ei, cu greu se pot încadra într-un anumit registru tactic. Să sperăm că ei vor reuşi să crească în următorii ani, au tot timpul în faţă. Nu mă aştept într-o lună sau două să joace la un nivel foarte mare. Important e ca lucrurile la club să se liniştească, aşteptăm să se încheie sezonul, să vedem ce decizii vor lua cei din conducere şi ce jucători vom putea menţine în lot. 100% se va ştii ce se va întâmpla după ce se va încheia campionatul, până atunci vorbim degeaba. Am spus că merg până la capăt, până la finalul anului calendaristic, nu renunţ. Dacă lucrurile nu se vor schimba, Pandurii va arăta în retur cum a arătat în ultimele 25-30 de minute în meciul cu Mediaş. Dacă situaţia nu se va îndrepta, vor fi ultimele două jocuri. Nu am cum să rămân în această situaţie. Pandurii va retrograda, dacă va pierde toţi jucătorii, e greu să mai faci vreun punct până la finalul campionatului cu jucători de Liga a 3-a. Eu sper până în ultimul moment că lucrurile se vor îndrepta”, a precizat Grigoraş.

Cătălin Pasăre