Grigoraş nu crede în depunctare

Deşi se speculează intens în aceste zile că Pandurii Tg-Jiu va fi depunctată până la sfârşitul anului de către FRF, antrenorul gorjenilor este de altă părere. Petre Grigoraş crede că măsura nu ar fi una firească, iar punctele câştigate pe teren ar trebui să rămână la echipă. Conform surselor DigiSport, Gaz Metan Mediaş, viitoarea adversară a Pandurilor, ar urma să piardă, la fel ca echipa noastră, 3 puncte, iar ASA Tg-Mureş s-ar afla în aceeaşi situație. “Nu cred. Am încredere în acea declaraţie a domnului Condescu, care a spus că nu este posibil. Le-am şi spus jucătorilor. Nu vă mai gândiţi la astfel de lucruri pentru că nu are rost să te gândeşti atâta timp cât decizia nu este definitivă. Până la urmă sunt nişte speculaţii, nu este nimic oficial. Dacă ar fi fost ceva oficial, era cu totul şi cu totul altceva. E frustrant să simţi că ţi se iau şi câteva puncte, pentru că sunt puncte câştigate în teren nu e vorba numai de noi, e vorba şi de celelalte echipe. Atâta timp cât le-ai câştigat în teren e normal să le păstrezi, dar dacă regula jocului asta e va trebui să ne adaptăm şi noi”, a spus Grigoraş.

Antrenorul a mai precizat că banii de la televiziuni ar trebui, prin lege, să acopere salariile protagoniştilor principali. “Atâta timp cât ai nişte bani din drepturile TV, aceştia ar trebui opriţi pentru a plăti arbitraje, jucători, antrenori şi restul să se descurce. Conducătorii să facă rost de bani pentru deplasări, pentru celelalte cheltuieli curente. Nu o să mai vedeţi nici memorii depuse, nu o să mai fie nici depunctări, nu o să mai fie nici acel <du-te-vino> de jucători, ai în vară încă 10, ai în iarnă încă 10. Dacă faci lucrul acesta o să trebuiască să-i plăteşti şi nu o să-ţi ajungă banii. Dacă nu se face chestia asta coborâm pe pantă până la nivelul Zanzibar şi Insula Capului Verde. Mi se pare normal să ai nişte drepturi. Îţi faci bugetul, te încadrezi în el, şi nu mai sunt probleme de depunctări”, a declarat Grigoraş.

“Eu nu ştiu de niciun litigiu. Într-adevăr, un jucător şi-a cerut drepturile, a fost legitimat la noi, a plecat de la noi pe cale amiabilă, deci n-avem cu jucătorul niciun litigiu … Noi nu avem jucători la Comisie, suntem şi noi neplătiţi, n-am luat salariile din august, dar aia nu e o problemă. Suntem o echipă în vestiar şi ne vedem sportiv de treabă. Dar cu acest caz, până la urmă eu nici nu-l consider un caz, d-aia nici nu prea vreau să vorbesc, dar să vedem. La noi se poate orice în România, dar eu vă zic, vă rog cercetaţi un pic”, a spus şi antrenorul Gazului, Cristi Pustai.

Clasamentul după depunctări

1. Steaua 37 puncte

2. Viitorul 36

3. CS U Craiova 33

4. Gaz Metan 31 (-3)

5. CFR Cluj 30

6. Dinamo 29

7. FC Botoşani 25

8. Astra 23

9. FC Voluntari 22

10. Pandurii 21 (-3)

11. Poli Iaşi 19

12. Chiajna 16

13. ASA Tg Mureş 6 (-3)

14. ACS Poli 5

