Grigoraş nu se sperie de insolvenţă! “Trebuie să antreneze cineva şi echipa asta”

Antrenorul Petre Grigoraş este dispus să accepte insolvenţa, dacă va primi certitudini că Pandurii are puterea să rămână în Liga I şi în următoarele sezoane. Tehnicianul a declarat că vrea doar binele clubului, şi orice soluţie îi va fi propusă o va accepta, dacă înseamnă salvarea trupei din Gorj. “Nu ştiu ce să spun, chiar nu cunosc toate detaliile. Dacă această insolvenţă ar ajuta clubul şi lucrurile s-ar îndrepta, şi ar fi bine, vă daţi seama că nu am cum să fiu contra. Aş fi ultimul care ar pleca, ce să fac? Dacă plec eu, se rezolvă problema clubului? Nu! Echipa asta dacă rămâne, şi are un viitor, şi se pot rezolva anumite lucruri, de ce n-aş rămâne? Am venit eu în momente şi mai grele”, a spus Petre Grigoraş.

De altfel, actualul antrenor de la Tg-Jiu nu este la prima experienţă de acest gen: “În ultimul timp, din păcate, am trăit insolvenţa la mai multe formaţii. În ultimii ani am fost la CFR, şi a intrat în insolvenţă, la Oţelul Galaţi, şi a intrat în insolvenţă, după care a urmat falimentul, ASA Tg-Mureş a intrat în insolvenţă, dar am prins foarte puţin. Nu cunosc foarte multe amănunte, dar la CFR sau Dinamo, din ce am auzit, intrarea în insolvenţă a fost benefică. S-au pierdut într-adevăr nişte bani, după care lucrurile s-au îndreptat şi măcar au avut o siguranţă. Nu ştiu care este planul de reorganizare, pentru că nu mă pricep foarte mult la aspectele acestea. Sincer, dacă plecarea mea ar rezolva problema la club aş pleca. Dacă nu, aş pleca ultimul, pentru că echipa asta dacă rămâne trebuie să o antreneze cineva. De ce să nu fiu eu acela?”, a declarat Grig.

Pierde jucători?

La prima vedere cea mai mare problemă a clubului este reprezentată de destrămarea actualului nucleu de jucători. Discuţiile de astăzi par a fi decisive pentru strategia de viitor a clubului, iar Grigoraş speră să aibă la dispoziţie acelaşi lot, mai ales că la Tg-Jiu se conturează un proiect sportiv nou. ”Aici va fi problema, cu jucătorii! Cred că va fi o strategie a clubului, din moment ce accepţi să bagi echipa în insolvenţă pentru o sumă destul de mică din punctul meu de vedere. Din câte ştiu eu, au intrat în insolvenţă Dinamo, Petrolul sau Rapid, dar au intrat pentru nişte sume foarte mari, de zeci de milioane de euro. Cert este că intrarea în insolvenţă are şi unele avantaje, dar bineînţeles că are şi dezavantaje foarte mari. Dacă oamenii din conducere şi avocaţii au hotărât că lucrul acesta este benefic, chiar dacă sunt nişte pierderi, şi pentru jucători, şi pentru antrenori, şi pentru club în general, asta e, nu avem ce să facem. Important este să vedem luminiţa de la capătul tunelului, dacă se poate rezolva cu această insolvenţă problema clubului. Se face un stadion frumos, şi dacă insolvenţa ar rezolva ca echipa să rămână totuşi pe prima scenă şi să nu aibă de suferit, atunci n-ai ce să faci. Cert este că situaţia e destul de grea şi cred că nu se mai putea continua. Nişte răspunsuri trebuie să dăm şi noi la jucători, că altfel riscăm să nu îi mai avem pe la antrenament”, a punctat Grigoraş.

Ar lucra cu Marin Condescu!

Posibila revenire a lui Marin Condescu la cârma Pandurilor nu l-ar deranja pe Grigoraş. Din contră, tehnicianul echipei fanion a Gorjului spune că a avut o colaborare foarte bună cu fostul conducător al clubului. De altfel, antrenorul a declarat că o posibilă cooptare a lui Condescu în conducere ar fi una de bun augur. “Nu se pune în discuţie dacă aş mai lucra cu Marin Condescu. Eu am avut o relaţie senzaţională cu dânsul şi cred că de la colaborarea noastră a pornit acea urcare a Pandurilor, dacă îmi aduc eu bine aminte sau nu sunt foarte lăudăros. Cred că atunci a fost momentul declanşării unei noi echipe a Pandurilor, care a adus şi spectacol, şi rezultate. Am avut o relaţie foarte bună, dânsul ştiu că a ajutat echipa şi a ţinut la echipa asta foarte mult. Dacă bineînţeles se doreşte, şi dânsul doreşte să vină înapoi, cred că ar fi un lucru benefic pentru echipă”, a spus Grigoraş.

Cătălin Pasăre